涉下藥性侵多女！南加大中國博士生落網　最重無期徒刑

▲翁思哲遭檢方以8項重罪起訴，一旦罪名成立，最重將面臨無期徒刑 。（圖／翻攝自Los Angeles County Sheriff's Department）

記者詹雅婷／綜合報導

美國南加州大學中國籍博士生翁思哲（Sizhe Weng，英文名Steven）被控下藥性侵多名女性，已在8月28日落網，不得保釋。警方認定翁思哲是連續性侵犯，他遭檢方以8項重罪起訴，一旦罪名成立，最重將面臨無期徒刑。

美聯社報導，翁思哲2021年首次註冊成為南加大博士班學生，但在學期間卻涉嫌在年輕女性食物與飲料之中加入迷藥，隨後實施性侵犯罪，據信犯行最早可追溯至2021年，甚至可能持續至2025年。

警方透過聲明表示，今年1月接獲嫌疑人對女性下藥後性侵的線報，且搜查翁思哲住處期間找到相關證據，證實他涉及多起藥物輔助性侵案件。

翁思哲在8月28日被捕，面臨強制性侵與使用管制藥物性侵等8項重罪指控，但他拒不認罪，遭裁定不得保釋。地方檢察官辦公室表示，一旦翁思哲罪名成立，將面臨25年刑期至無期徒刑，外加56年州立監獄刑期。

目前調查人員正在尋找更多受害者，檢方呼籲其他潛在受害者聯繫警方。校方聲明，正全力配合警方調查，並已採取措施禁止翁思哲進入校園。

▼圖為美國南加州大學。（圖／達志影像／美聯社）