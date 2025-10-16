　
社會 社會焦點 保障人權

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

記者邱中岳／台北報導

本月9日國慶連假前夕的下午，一名通緝犯在台北車站大廳東一門的牆壁旁，直接性侵喝醉的外籍女遊客，整個過程還被民眾拍下，警方直到民眾報案才動手抓人，事隔6天經媒體披露後，鐵路警察局於15日上午10時許，動員警力在站區巡邏，晚上又再度找來相關單位勸導夜宿者企圖滅火，但是卻被質疑「根本搞錯方向」。

▲▼北車發生性侵，但鐵警局卻在入夜會同相關單位整頓「夜宿者」，民眾轟「沒有對症下藥」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北車性侵但鐵警局卻在入夜，會同相關單位整頓「夜宿者」，但著「藍車」清理行李物品。（圖／記者邱中岳翻攝）

台北市最重要的運輸樞紐「台北車站」，國慶連假前夕的9日下午4時許，在北車大廳發生一起離譜性侵案件，因竊盜罪被通緝的男子邱勝明，將另名喝醉酒的外籍女遊客拖到東一門圍牆邊性侵得逞，整個過程都被民眾拍下，但是鐵路警察卻渾然不知，直到民眾報案警方才趕往逮人。

警方逮人後才發現，邱男原來因竊盜案遭判刑6個月未到案執行，所以遭發布通緝，且近期都在台北車站閒晃，也被人發現經常在大廳出沒與其他朋友一起席地而坐喝酒，但是在發生性侵之後，鐵路警察局仍搞不清楚相關狀況，有民眾針對鐵路警察局一連串作為作出質疑。

民眾首先認為，從國慶連假前夕，也就是10月9日當天下午4時許，發生性侵事件後，鐵路警察局卻沒有任何作為以及動作，直到媒體批露竟然公然在大廳性侵事件後，才「火燒屁股」做出相關的動作，其中包括加強警力巡邏，增強守望密度以及安全聯網，但是在媒體批露之前卻毫無作為。

▲▼北車性侵事件讓鐵警加強巡邏，但是民眾卻批不是解決之道。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北車性侵事件讓鐵警加強巡邏，針對在北車大廳席地逗留的民眾進行勸導。（圖／記者邱中岳翻攝）

且在大批媒體擠進台北車站拍攝之後，就立刻動員警力「大秀肌肉」，讓媒體可以拍攝到巡邏、守望作為的一面，但是實際上在下午又突然收兵，媒體再度前往察看卻又發現都是一群人席地而坐在休息，根本沒有警力勸導，直到晚上，鐵路警察局又配合相關單位進行台北車站「整頓」。

入夜後的台北車站，由鐵路警察局、北市社會局以及鐵路局相關單位配合，在台北車站大廳進行整頓，勸導、關懷坐在地上休息、睡覺的夜宿街友，並推著「藍車」，只要有夜宿者願意離開，就協助清理行李物品；其次，也有民眾認為，這是性侵案件，且性侵者並非列冊街友，認為鐵路警察局根本「搞錯方向」。

民眾指出，儘管有多名住在車站大廳的街友，也讓路過民眾感到害怕，偶爾也會有小打小鬧的情事發生，但是卻沒有發生過類似的性侵事件，且相關街友都由市府社會局介入列冊，鐵路警察局卻將通緝犯所鑄下的性侵錯事，以整頓住在北車大廳街友的方式企圖滅火，挨批根本沒有對症下藥。

據了解，媒體16日早上前往台北車站拍攝，在現場經過一段時間後就發現有鐵路警察出來巡邏，大廳仍有許多人席地而坐，警員則是前往逐一勸導離開，事發的東一門旁的牆壁，也被圍上紅龍柱隔離，上面還貼上「此處禁止躺臥、飲酒、抽菸等行為」的字條，不讓民眾靠近。

10/15 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台北車站夜宿者性侵影音

