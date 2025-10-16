　
    • 　
>
性侵殺害20歲女學生判死刑！　美國男伏法：我會去天堂

▲▼ 美國密西西比州男子克勞福德（Charles Crawford）15日接受注射死刑伏法。（圖／達志影像／美聯社）

▲男子克勞福德15日伏法。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西西比州男子克勞福德（Charles Crawford）因1993年綁架、性侵並殺害20歲女學生被判處死刑，在入獄30多年之後，他15日接受注射死刑伏法。他臨終前稱，他愛著家人，「我會去天堂」。

美聯社報導，死囚克勞福德15日在監獄接受注射死刑，死刑執行程序是在當地晚間6時1分開始，他在注射藥劑後深吸數口氣，約5分鐘後被宣告失去意識，隨後呼吸開始變得緩慢，嘴唇顫抖，接著深吸一口氣後，胸部看似停止起伏，過程長達14分鐘。

▲克勞福德在獄中接受注射死刑，過程14分鐘。（示意圖／達志影像／美聯社）

綁架性侵20歲女學生 留下勒索紙條

根據法院紀錄，克勞福德1993年1月29日綁架20歲女學生雷（Kristy Ray），把她從她的父母家中抓走，當雷的母親返家時，發現女兒的車子不見了，桌上留有勒索贖金的手寫紙條。到了隔日，克勞福德被抓，但他宣稱失憶，不記得殺害雷的經過。

當時克勞福德正面臨另一宗1991年的襲擊案審判，被控性侵一名17歲少女並用錘子攻擊她的朋友。在這兩起不同案子的審判之中，克勞福德均被判處罪名成立。

在克勞福德死刑謀殺審判中，陪審團認定他先前涉及性侵的定罪構成加重情節，為他最終被判死刑鋪平道路。在過去30多年裡，克勞福德一直試圖推翻死刑判決，律師曾向美國最高法院提出上訴，但遭到高院駁回。

報導指出，美國今年已有38名死囚伏法，克勞福德的死刑處決更是全美2天內的第3起。美國今年還會繼續執行6項死刑，下一個死刑案件的死囚是傑爾夫（Richard Djerf），他在30多年前殺害亞利桑那州一家四口被定罪。

新壽今北士科動土典禮　北市：若實質開工將勒令停工
快訊／1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死
飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔
短劇《折腰》「女幫男手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架
全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢
為了20歲正妹大混戰！　26歲男被狂捅17刀慘死

性侵殺害20歲女學生判死刑！　美國男伏法：我會去天堂

