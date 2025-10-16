北車性侵案被害人影片、資訊流傳　衛福部長：將查明嚴懲

▲性侵案發生之後，鐵路警察在台北車站大廳站崗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北車站發生性侵害事件，相關影片在網路上遭轉傳、散布，甚至被害女子國籍、和加害人關係等資訊在社群網路、媒體上揭露傳播。衛福部長石崇良今（16）日強調，根據《性侵害犯罪防治法》，被害人相關資訊「不論任何方式都不可以揭露」，違規行為會請地方依法查明、嚴懲。

44歲邱姓通緝犯9日在台北車站大廳性侵外籍女子，10分鐘的過程完全無人制止，直到外籍生報警全案才曝光。事件在網路上發酵引起了極大討論，警方循線經過調查，火速將人逮捕到案。北檢複訊後認定邱男涉犯乘機性交、公然猥褻等罪嫌，還查出邱男是桃園地檢署發布的竊盜通緝犯，訊後便解送桃園地檢署，歸案執行原刑。

由於性侵相關影片在網路上流傳，衛福部昨日晚間表示，性影像處理中心已受理民眾對此性影像案件申訴，嚴正呼籲民眾請勿下載、重製、轉傳、分享相關性影片，並勿肉搜、討論、揭露被害人身分隱私，否則恐觸法，最重可處5年以下有期徒刑。

然而，昨晚仍有多家媒體報導揭露外籍被害者本身的國籍等資訊、和加害者間的關係等資訊。石崇良今日出席立法院社福衛環委員會，會前受訪被問及該起性侵案，他表示，「我們一再強調，根據《性侵害犯罪防治法》，對於被害人的相關資訊，不論是任何方式都不可以揭露。」

▲衛福部長石崇良出席立法院社福衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

石崇良重申，昨日衛福部發新聞稿且於社群媒體上持續呼籲，一定要對被害人保護，不論是用何種的方式取得相關的被害人資訊，都不可以再傳播，同時也請地方去依法查明、嚴懲。

媒體追問如果有台北車站相關影片是否不能播出，需要下架？石崇良回應，「基本上拍攝這一件事情就已經違法，不要說是上架或者是傳播，拍攝的本身就是違法，已經上架的一定要下架。不論是任何的方式取得的，都不可以散播。」

衛福部保護司昨日表示，依性侵害犯罪防治法第13條規定，通知平台業者限制瀏覽或移除該性影像，業者倘未遵守規定，地方主管機關將依法處以行政罰鍰6至60萬元，並得按次處罰，最重可對業者「封網」。

保護司提醒，民眾若未經同意散布性影像，最重可處5年以下有期徒刑，因此請勿下載、重製、轉傳、分享此案相關性影像，也勿在網路上肉搜、談論性影像遭散布之被害人身分隱私等，避免對受害人造成二度傷害。民眾若看到此案性影像，可透過性影像處理中心申訴，避免影像散布，對被害人造成二度傷害。