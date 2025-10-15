　
地方焦點

基隆港海運快遞物流平台啟用　謝國樑：東客西貨打造港灣雙引擎

▲基隆港海運快遞物流平台啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲智慧物流新里程碑，基隆首座海運快遞專區盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆港國際物流股份有限公司今（15日）盛大開幕，正式啟用基隆市首座專注於海運快遞的物流平台，象徵基隆港在智慧物流與城市經濟發展上邁入新里程碑。市長謝國樑、關務署、港務公司及業界代表皆出席典禮，共同見證基隆海運物流產業的新篇章。

謝國樑表示，海運快遞平台的啟用，是基隆港提升競爭力與邁向國際物流樞紐的重要關鍵。市府將全力支持港區建設，持續落實「東客西貨」的城市發展願景。未來市政大樓將落腳東岸精華地區，打造人文觀光核心據點；西岸則以發展運輸、物流及海運快遞為主軸，形成港灣雙引擎，帶動基隆整體產業升級。

▲基隆港海運快遞物流平台啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑致詞。

謝國樑指出，基隆港是臺灣北部重要的國際港口，每年處理超過百萬標準貨櫃，對國家經濟、產業流通與城市發展皆具關鍵地位。隨著跨境電商崛起與海運快遞需求增加，此次啟用的海運快遞物流平台整合智慧倉儲、貨物追蹤及通關作業，能大幅提升作業效率與通關能量，協助企業擴大國際市場，同時也優化海關人力運用，為港區營運注入新動能。

基隆港國際物流股份有限公司董事長鄒博俊表示，該平台是全國首座「雜貨櫃X光通關專區」，結合智慧化管理與高效倉儲服務，預估每年可處理超過8,000個40呎貨櫃。未來除提升基隆港整體運輸效能外，也將創造就業機會，帶動地方經濟發展，協助中小企業更順利邁向國際市場。

謝國樑最後強調，港口是城市的心臟，也是連結世界的重要窗口。市府將持續推動「東客西貨」策略，串聯交通、產業與觀光發展，讓基隆在國際舞台上展現海港城市的創新能量與永續願景。

▲基隆港海運快遞物流平台啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

