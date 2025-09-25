全球首條中歐「北極貨運快航」航線開通　單程物流從1個月節省為18天

▲中歐北極貨運快航航線正式開通。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

「伊斯坦布爾橋」號貨輪23日凌晨自寧波舟山港啟航，象徵全球首條中歐北極集裝箱（貨櫃箱，下同）快航正式開通。該航線是經由白令海峽、取道北極東北航道，單程僅需約18天，比傳統路線經蘇伊士運河節省22天，大幅縮短物流週期，對貨運業者提供更佳節省成本的路徑。

《21世紀經濟報導》指出，該航線由中資控股的新加坡海杰航運運營，公司首席營運官李曉斌強調，18天的直通時效優於中歐班列的「25天+」與繞行好望角的「50天+」，競爭力突出，首航艙位已全數售罄。

李曉斌透露，未來還將在冬季冰封期推出「東歐快航」產品，並計劃在2026年投放更多冰區加強型船舶，逐步實現夏季固定航班，最終邁向全年通航。

據了解，中歐班列曾於12日至25日期間因波蘭口岸暫時關閉而造成運輸困難，呈現出大陸貨物陸路出口的供應鏈風險。專家分析，相較於地緣政治變動頻繁的中亞、中東通道，北極航線區域環境相對穩定，可降低海盜、戰爭及擁堵風險，對中國企業而言是一條可補充的第三物流通道。

公開資訊顯示，海杰航運因2023年紅海危機切入市場而崛起，目前掌握約1.7萬TEU（20呎貨櫃箱）運力，全為大陸船廠建造的冰區加強型船舶。「伊斯坦布爾橋」號2024年已與俄方合作完成北極試航，積累破冰與協同經驗。

李曉斌指出，北極航線除能將庫存壓縮40%、降低資金佔用外，還特別適合運輸熱敏與高時效商品，例如鋰電池、光伏產品及新能源汽車等「新三樣」，「此次首航貨物即包括寧德時代電池、浙江電子消費品與萬華化學的化工產品，並從福建、上海、青島、大連等地集貨。」