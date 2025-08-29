嘉義市建國二村、復興新村土地重劃峻工　規劃設立眷村文化館

▲▼ 嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程圓滿竣工。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程歷經2年9個多月的努力，今（29）日舉行竣工典禮，黃敏惠市長偕市府團隊、多位立委代表、陳姿妏議長與多位議員、知名製作人王偉忠及施工團隊，共同見證這片蘊含歷史文化與情感記憶土地的全新蛻變，藉由土地重劃之再造，並以永續發展為目標，打造東區大進步之「嘉義市新興商業區」，為經濟與文化發展注入新能量。

黃敏惠表示，嘉義市眷村改建歷經搬遷與重劃等過程，市府努力推動完善公共設施，並規劃設立「眷村生活文化館」，保存這片土地的人文故事，並指出，建國二村重劃區土地預計於今年底完成土地分配，市府也提供3年內開發容積獎勵10%、3-5年容積獎勵5%、超過5年不予獎勵之政策，盼加速後續推動。

黃敏惠強調，嘉義市是全臺最適合居住與發展的城市之一，不僅環境寧靜完整，也具備文化與商業潛力。未來開發完成後，不僅將成為市民的生活舞台，更是延續眷村共同生命記憶的重要據點，黃敏惠市長更期許這片土地能成為兼具人文與文化發展的新典範。

王偉忠表示，很高興回到建國二村與復興新村，這片老眷村土地承載了許多故事與回憶，從《寶島一村》、《光陰的故事》到紀錄片《偉忠媽媽眷村》，都源自於這裡。王偉忠製作人感謝市府、議會與各界的支持，讓這片具有深厚歷史與情感的寶地能持續發展，同時也強調，眷村不僅是父母一代在顛沛中建立家庭的溫暖所在，未來在轉化為具文化價值的「眷村生活文化館」之時，也能延續世代記憶，讓嘉義市能成為「全齡共享、共生、共存」的創新空間，讓眷村故事繼續發光發熱。

工務處表示，建國二村與復興新村過去分屬空軍與陸軍眷村，是嘉義市眷村與城市歷史文化發展的重要地區，自民國94年完成搬遷到經國新城後，國防部為活化該土地曾自辦都市更新，雖經多方努力，惟因當時大環境因素未能成功，直自107年黃敏惠市長上任後考量東區未來發展需要，在109年決定以市地重劃方式由市府主導辦理土地開發，將住宅區變更為商業區外，亦取得公園用地、停車場用地、廣場用地及道路用地等共計25.14％之公共設施用地，主要計畫於110年12月21日經內政部核定，110年12月28日公告發布，細部計畫亦自111年1月3日公告發布，並於111年11月15日市地重劃工程正式開工，開發總面積約8.8379公頃，總經費達4.23億元，全區建構完善的道路系統、排水系統、污水管道、共同管溝及景觀植栽等工程，區內並規劃達7,074立方公尺滯洪池（水撲滿）提升城市防洪韌性，道路周圍人行道最大寬度達7M，採低衝擊開發（LID）概念設計，以透水性鋪面來打造海綿城市。

工務處補充，建國二村道路系統規劃以顏色區分南北向及東西向道路，在南北向新生路上種植紅花風鈴木，在東西向光彩街種植黃鐘花植栽，打造色彩繽紛的城市生活廊道，串聯彌陀風廊，營造涼感、綠意之藝文商業空間，新生路已於113年 12 月30日先行通車。