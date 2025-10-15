　
國際

「鞭刑」嚴懲詐欺犯！新加坡擬修法　最重24下打到血肉模糊

▲▼新加坡。（圖／路透）

▲新加坡擬修訂刑法，對詐欺犯實施鞭刑。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

根據新加坡刑法修正草案，考慮對詐騙集團成員及車手實施「鞭刑」重罰，其中主謀最重可挨24鞭，車手也會面臨最多12鞭的嚴厲懲處。

《路透社》報導，目前在新加坡被判詐欺罪，最高可判10年監禁與罰款。但根據研擬中的刑法修正草案，詐騙集團成員與招募人員將面臨強制性鞭刑，刑度介於6至24鞭之間。至於協助洗錢、提供身分證件或手機SIM卡的車手，則面臨最多12鞭的裁量性鞭刑。

此外，未採取「合理措施」確保證件不被用於詐騙的人，也可能遭到鞭刑。

▲▼ 新加坡國會大廈。（圖／路透）

▲新加坡國會大廈。（圖／路透）

新加坡政府9月曾威脅對Meta開罰最高100萬新元（約新台幣2358萬元），要求在臉書引入臉部辨識等技術防詐。該國內政部如今也指出，打擊詐騙仍是國家優先要務，因為案件與損失金額令人擔憂。

根據統計，今年上半年，新加坡民眾的詐騙損失金額達4.564億新元（約新台幣107億元），雖較去年同期減少12.6%，但自2019年以來累計損失已逾34億新元（約新台幣801億元），去年更創下11億新元（約新台幣259億元）的紀錄。

新加坡目前共有161項罪名可判鞭刑，其中65項為強制性。內政部檢討後，擬將22項罪名取消鞭刑，或改為裁量性鞭刑。

鞭刑可能造成嚴重身體傷害，嚴重程度主要取決於鞭打次數。新加坡律師公會一份報告指出，「鞭子擊中裸露臀部時，皮膚會裂開，首先留下白色裂紋，接著滲出鮮血。通常鞭打3下之後，臀部就會滿是鮮血。如果鞭打更多下，可能會有更大量的出血。一名目擊者形容，在鞭打24下之後，臀部將是一片血肉模糊。」

10/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

