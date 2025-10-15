車手幫詐50萬現領3千元　代價服刑1年3個月

記者黃翊婷／台北報導

男子阿哲（化名）被指控在去年11月間加入詐騙集團擔任車手，他依照指示向受害者收取50萬元款項，再從裡面抽取3000元當報酬。台北地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處阿哲有期徒刑1年3個月。

▲阿哲擔任詐騙集團車手，獲得報酬3000元，代價是要入獄服刑1年3個月。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該詐團成員自去年9月間起，在網路上刊登假投資廣告，吸引受害者主動聯繫，再邀請受害者加入LINE群組，佯稱可以向指定幣商購買虛擬貨幣獲利，接著假裝幫忙牽線介紹幣商外務人員，誘使受害者答應交付50萬元投資金。

阿哲在同年11月間加入詐團擔任車手，過沒幾天就收到上級指示，前往指定地點與受害者碰面，收取50萬元款項，再從中抽取3000元當作報酬。後來受害者發現被騙，憤而報警。

台北地院法官認為，阿哲不思遵循正當管道獲取財物，反而加入詐團擔任車手，不僅侵害到受害者的財產法益，也對社會治安造成影響，行為實屬不該，考量到他已經坦承犯行，在詐團中也不是擔任主導角色，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年3個月，全案仍可上訴。