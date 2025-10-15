兩度涉詐又當車手　清潔工幫騙30萬下場要關2年3個月

記者黃翊婷／綜合報導

清潔工阿寶（化名）今年2月間加入詐團擔任車手，並協助詐團向受害者收款30萬元，他因此獲得5000元報酬。彰化地院法官日前審理之後，考量到阿寶先前已有2次涉詐紀錄，卻還是不知悔改，再度擔任車手，最終依法判處他有期徒刑2年3個月。

▲阿寶第3次涉犯詐騙案件，下場要關2年3個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿寶今年2月中旬加入某詐團擔任面交取款車手，該詐團成員3月間接續佯裝成台電人員、警員，向受害者謊稱其涉及刑事案件，必須配合凍結帳戶資金接受調查，誘使受害者同意給付30萬元。

接著，阿寶受到詐團上級指示，帶著假的公文前往約定地點與受害者碰面，取得30萬元款項之後隨即離開，事後則獲得5000元報酬。後來受害者發現被騙，憤而報警。

彰化地院法官表示，阿寶在本案犯行之前，就有2次因為涉詐被檢警查獲的紀錄，卻未能悔改並記取教訓，再次擔任詐團車手，助長犯罪，行為確實不該，考量到他已經坦承犯行，但至今都沒有賠償受害者任何損失，最終依犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之3人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年3個月，全案仍可上訴。