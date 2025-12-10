共機雷達照射30分鐘！　小泉：中方曾通知演習「但漏掉關鍵資訊」

▲ 小泉進次郎指出，中國未事先提供訓練地點等資訊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國解放軍航母「遼寧號」艦載機6日對日本航空自衛隊F-15戰機實施間歇性雷達照射長達30分鐘，雙方緊張加劇。日本防衛大臣小泉進次郎10日上午對此指出，中方事前未提供充分資訊，如訓練時間與地點等，導致危險狀況無法有效避免。

根據NHK，小泉10日在防衛省向媒體表示，「一艘中國海軍艦艇6日聯絡一艘日本海上自衛隊驅逐艦，告知將展開飛行訓練」，他已聽取雙方通訊內容，但「自衛隊並未收到有關訓練空域、時間及座標等關鍵資訊。」

他指出，中方既未發布航空情報，也未事先向船隻發布航行警報，資訊不完整導致無法避免危險。

內閣官房長官木原稔也稱，不論中方是否預先通報，「自衛隊對侵犯領空的行為採取適當應對措施是理所當然」，並點出問題核心在於「中方間歇性開啟雷達約30分鐘，這顯然是危險行為」，同時駁斥北京聲稱兩機距離過遠，無法靠肉眼辨識，以及自衛隊戰機接近干擾的說法。

美國國務院9日首度公開譴責中國此舉「無助於區域和平穩定」，表達對日本堅定支持。木原稔對美方表態表示樂見，認為這展現「堅固的日美同盟關係」。

►共機雷達照射日本F-15！ 美首度公開批評中國「無益區域和平」