地方 地方焦點

北港朝天宮攜手企業助弱勢　義賣品象徵溫暖陪伴

▲北港朝天宮香煙裊裊，義賣啟動儀式在莊重氛圍中進行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲北港朝天宮香煙裊裊，義賣啟動儀式在莊重氛圍中進行。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林北港朝天宮今（10）日與南僑集團攜手創世基金會推出公益義賣，為「植物人常年服務」及第36屆「寒士吃飽30—送禮到家」籌募經費。義賣啟動儀式上午在北港朝天宮廟前舉行，香煙裊裊下，志工與信眾陸續就位，氣氛莊重而樸實。

創世基金會今年與南僑水晶合作設計「馬上開運」刮刮卡及元寶造型香皂，希望以生活小物凝聚善意。北港朝天宮董事長蔡咏鍀、南僑集團皇家可口公司副董事長高長慶、華強實業吳彥蓉經理與創世基金會副秘書長李秀娟一同登殿參拜，現場並由廟方獻上象徵祝福的大型金元寶，祈求活動順利，也盼在歲末時節，能讓更多植物人家庭感受到支持。

▲北港朝天宮香煙裊裊，義賣啟動儀式在莊重氛圍中進行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲法師為5千份「馬上開運」義賣組灑淨祈福。（圖／記者游瓊華翻攝）

法師於殿前為5千份義賣品灑淨祈福，志工抱著成箱元寶皂靜待儀式完成，陽光照在金色包裝上，反射出亮光。會後蔡咏鍀董事長與高長慶副董事長也各自認購，現場示範刮卡，笑稱「希望把好運氣送給需要的人」，吸引信眾圍觀。有廟前排隊的阿嬤表示，每年只要朝天宮辦公益活動，她都會買上一份，「能幫人就盡力，媽祖看得到就好」。

北港朝天宮過去多次與公益團體合作，藉由宗教的凝聚力推動社會參與。創世基金會表示，植物人家庭全年需要長期照護，經濟壓力沉重，年底的義賣與捐助，是支撐服務的重要來源。義賣所得將用於植物人安養、居家照護與年節慰問，盼在社會安全網之外，再補上一層溫暖。

創世基金會說，民眾可認助「馬上開運」義賣組，或選擇「送禮到家」與「一路有您」等方案，讓弱勢家庭在過年前收到祝福。基金會也強調，除了金額，願意關心、願意記得這些家庭，也是一種重要陪伴。

▲北港朝天宮香煙裊裊，義賣啟動儀式在莊重氛圍中進行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲朝天宮攜南僑做公益，5千份「馬上開運」義賣祈願弱勢過好年。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

