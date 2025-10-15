緬北詐騙四大家族明家成員判死刑團滅　魏家及劉家罪行公佈待審

▲緬北電詐家族明家成員一審宣判。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安部打擊緬北詐騙犯罪專項行動收網後，已累計抓獲逾5.7萬名涉案陸籍嫌犯，緬北果敢地區長期盤踞的「四大家族」犯罪集團遭到毀滅性打擊。其中，明家集團核心成員遭判處死刑，至於魏家與劉家集團案件則已提起公訴，由大陸公安部公佈其罪行和證據，全面進入司法程序。

▲緬北果敢電詐集團。（圖／翻攝央視）

《人民日報》報導，公安部自2023年起指揮福建泉州、龍岩公安機關對魏家與劉家集團展開專案偵辦。去（2024）年10月，中方在雲南邊境抓獲魏青濤、劉正琦等9名重要嫌犯；隨後發布通緝令，將魏懷仁、劉正祥等列為重點對象。

直至2025年1月30日，在中緬執法安全合作機制下，緬甸官方將多名在押主犯正式移交大陸公安部，同時，大陸公安專案組四度冒著戰火深入緬北調查，與緬甸官方聯合取證，查獲受害人遺骸、作案工具及關鍵物證，並走訪大陸28省上萬名受害人，構建完整證據鏈。

▲緬北電詐人員遭遣返至大陸。（圖／翻攝微博）

調查顯示，2009年以魏懷仁、魏青濤為首的魏家犯罪集團，憑藉在果敢地區的政治與武裝勢力，先後建立亨利、威勝等31個詐騙園區，以收取場地租金、人頭費與抽成為主要盈利模式，同時經營賭場、KTV與色情場所，涉案資金超過百億元（人民幣，下同）。

該集團以「詐養兵、以兵護詐」維繫勢力範圍，使用暴力鎮壓下層詐騙人員，多名受害者遭虐待、毆打甚至殺害。公安機關已查實其涉詐資金逾50億元、涉賭資金90億元，造成8名中國公民死亡，涉及詐騙、故意殺人、綁架、販毒、組織賣淫等多項重罪。

而自2018年起，以劉正祥、劉正琦為首的劉家犯罪集團，依託旗下「福利來集團」在果敢修建28個詐騙園區，以合資、入股方式吸引「金主」入駐，派遣武裝人員實施恐嚇、拘禁與暴力勒索，涉詐資金逾26億元、涉賭資金80億元。該集團同樣開設賭場與色情場所，組織賣淫、販毒及偷渡活動，裸聊敲詐金額達1700萬元。

大陸公安部強調，緬北「四大家族」案件是中國近年對境外電信詐騙活動最集中、最深入的一次全鏈條打擊行動，標誌著長期盤踞當地的黑惡勢力被徹底瓦解。