政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦引用《沒出息》酸台積電　王世堅嗆：連滾帶爬的是中芯、紫光

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委王世堅質詢金句被網友剪輯成一曲《沒出息》紅遍台灣、中國。連中國國台辦發言人陳斌華都表示聽過也樂見。國台辦也引用金句指出，積體電路是台灣最具競爭力的核心優勢產業，本來應該「從從容容、遊刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。對此，王世堅今（15日）受訪時批評，說實在話，在高科技半導體產業，是中芯、紫光連滾帶爬，台積電從從容容，罵到台積電，全體台灣人都不會接受，這是台灣自豪的護國神山，國台辦這樣的談話非常不禮貌且昧於事實。

王世堅一曲《沒出息》紅到對岸，連國台辦都說聽過。對此，王世堅表示，國台辦這個講法釋出善意，當然樂見歡迎，但是他講這段話的前一句居然是在罵台積電，天啊！這不可思議。國台辦說台積電是匆匆忙忙、連滾帶爬，希望他們釋出善意同時，不要用汙衊、違反事實方式糟蹋台灣最引以為傲的台積電。

王世堅直言，說實在話，高科技產業半導體，是中芯、紫光連滾帶爬，台積電從從容容，他們到底在講什麼？搞不懂，如果大家釋出善意交流，這是好事，尤其他還講到同文同種，台灣從來不否認啊！共同的語文、血緣、宗教、文化、風俗，這些我們都承認，但既然兩岸已經分治70幾年，那就互相尊重彼此體制。

王世堅指出，要評論台灣任何事要基於事實，不能昧於事實講一些跟現況截然不同的。國台辦這樣批評台積電，貽笑大方，因為大家都看的到，真正連滾帶爬的是紫光跟中芯，國台辦在講什麼呢？台積電數十年來一天比一天強，是台灣的驕傲跟光榮，也是台灣人民共同把台積電獻給全世界，這很正面。

王世堅表示，既然談到文化，或藉由網路等領域，交流藝術、音樂、文化，這很好，有什麼網路哏大家切磋，這很正面，既然兩岸間有如此多差異，應該求同存異，大家相同的，比方說語言、文化上同文同種，沒有人否認，台灣70多年來保留漢字的美，這是中華文化的精隨，但也不會去自豪。

對於兩岸交流，王世堅認為，既然談到交流，大家不要那麼劍拔弩張，這很好，是全世界和平的趨勢，但互相講話的時候不要用放話方式，應該求同存異，把大家可以交流的部分，不需要有任何阻礙，有差異的看法就保存下來，讓時間慢慢化解，昨天我們是敵人，明天怎麼樣不曉得，至少今天和平交流。

王世堅強調，但交流的前提不該是一見面劈頭就罵，還罵得如此不精準，尤其罵到台積電，全體台灣人都不會接受，這是台灣自豪的護國神山，國台辦這樣的談話非常不禮貌且昧於事實，污辱台積電跟整體台灣，他要很自豪也不客氣地說，有問題的是中芯、紫光，台積電依然從從容容，未來也一定游刃有餘。

賴清德當面問「光電板質詢」爭議　陳亭妃喊冤：我被斷章取義

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

控柯建銘打麻將欠賭債挨告！　吳子嘉回應了

遭質疑國民黨主席選舉「作票」！　中央黨部18日開即時報票中心

賴清德推「台灣之盾」　朱立倫：要花多少錢？政府應先提戰略

國民黨主席選舉倒數　羅智強：民進黨網軍早就在動籲黨員沉著以對

趙少康控鄭麗文給副主席換桃議長支持　詹江村：若屬實我辭議員退政壇

國民黨主席6候選人反對增加國防預算　綠：勿對國際釋放錯誤訊息

綠委籲國安局研擬「反情報接觸指引」　強化我國防諜制度設計

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

