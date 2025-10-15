賴清德當面問「光電板質詢」爭議　陳亭妃喊冤：我被斷章取義

▲民進黨立委陳亭妃。（記者林東良翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

網紅醫生蘇一峰近日指控，清潔工人以藥水、清潔劑清洗台南烏山頭水庫上方的光電板，最後讓「最死忠的台南人喝光電水」。雖水質報告證實為烏龍一場，仍引起一定恐慌。民進黨立委陳亭妃日前質詢時，則要求中央保證，未來四大水庫，絕對不得再核准任何光電執照。今（15日）民進黨召開中常會，黨主席賴清德也詢問陳亭妃此事「是否有政策上誤會」？陳則喊冤自己被斷章取義。賴清德則嚴肅表示，現在出現很多謠言，執政團隊很努力澄清，地方民代、執政團隊一員，也應協助澄清這些不實謠言。

對於光電板一事，經濟部、行政院、7大公會及業者多次發文闢謠，強調清洗光電板用高壓清水沖洗，從未使用任何化學清潔劑。陳亭妃13日於立法院經濟委員會質詢時，要求中央提出「四大安心承諾」，共同守護台南水庫飲用水與灌溉水安全。她強調第一項承諾，經濟部能源署應明確保證，未來「白河、烏山頭、曾文、南化」四大水庫，絕對不得再核准任何光電執照。

對於此事，據轉述，今日民進黨中常會臨時動議時，也有討論烏山頭水庫爭議，賴清德提到，有看到媒體報導陳亭妃針對光電板的質詢片段，請陳亭妃說明，是不是有什麼政策上的誤會？

陳亭妃則回應，自己被斷章取義，她的重點是烏山頭水庫光電板，水庫設光電板要地方政府同意的，如果地方政府不同意就不要核發，自己是反映鄉親說法。她知道「是用清水清洗」，如果有假訊息盡快去提告。

賴清德嚴肅表示，現在出現很多謠言，經濟部跟執政團隊很努力澄清、黨部也有，身為地方民意代表，應該要跟執政團隊一起澄清不實謠言。

對此，民進黨發言人韓瑩指出，針對烏山頭水庫光電板，經濟部第一時間多次澄清，面對不實謠言，執政團隊也透過影音圖卡澄清，針對不實謠言傷及地方政策部分，地方民代、執政團隊一員，也要協助澄清這些不實謠言。