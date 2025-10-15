控柯建銘打麻將欠賭債挨告！　吳子嘉回應了

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控他打麻將欠賭債挨告！　吳子嘉回應：是柯建銘自己講的

▲吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前聲稱，柯建銘不辭黨團幹部原因是開銷很大，愛打麻將，導致負債累累。柯建銘13日表示，內容均屬不實捏造，已提出加重誹謗及公然侮辱告訴。對此，吳子嘉14日回應，柯建銘告他，政治目的比較大，重要的是告訴大家「敢告吳子嘉」，但「打麻將這件事不是我編出來的，是柯建銘告訴我的，我會跟檢察官去講，但也找不到跟柯建銘打麻將的人，一個是羅福助現在跑路了，也不能回來作證」。

吳子嘉日前聲稱，柯建銘在大罷免後不辭黨團幹部的原因是柯建銘開銷很大，喜歡打麻將，打一底30萬的麻將，30萬底對岔，對岔就是90萬底，一場麻將輸贏5、6百萬，負債累累，若不當總召，債主馬上就會上來。

柯建銘13日晚間發布聲明宣布，關於吳子嘉多次於直播中對本人之指涉內容，均屬不實捏造，顯係蓄意散播謠言、製造社會紛擾，本人絕不姑息，已於10月3日，向台北地方檢察署提出加重誹謗及公然侮辱之告訴，特此嚴正聲明。

對此，吳子嘉於節目《董事長開講》表示，老柯跟他過去其實是好朋友，柯建銘的家庭背景有些值得同情之處，也很悲哀，但是柯建銘告他的話，政治目的比較大，有個宣示的意思，宣示天下是清白的，官司會不會贏，柯建銘放在後面，重要的是告訴大家「敢告吳子嘉」。

被問到「柯建銘提告什麼」，吳子嘉回應，第一，自己沒有看到告訴狀，要到地檢署檢察官問他時才會知道。第二，媒體報導是說「吳子嘉稱柯建銘打30萬的麻將，外面積欠了大筆賭債，被提告妨礙名譽、公然侮辱」。

吳子嘉透露，「打麻將這件事情又不是我編出來的，是柯建銘告訴我的，柯建銘告訴我他打麻將，我會跟檢察官去講，也會準備一些資料，但也找不到跟柯建銘打麻將的人，一個是羅福助現在跑路了，也不能回來作證」。

▼民進黨黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民進黨黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

10/14 全台詐欺最新數據

小草醫生蘇一峰近日指控，清潔工人以藥水、清潔劑清洗台南烏山頭水庫上方的光電板，最後讓「最死忠的台南人喝光電水」。雖水質報告證實為烏龍一場，仍引起一定恐慌。綠委陳亭妃日前質詢時，則要求中央保證，未來四大水庫，絕對不得再核准任何光電執照。今（15日）民進黨召開中常會，黨主席賴清德也詢問陳亭妃此事「是否有政策上誤會」？陳則喊冤自己被斷章取義。賴清德則嚴肅表示，現在出現很多謠言，執政團隊很努力澄清，地方民代、執政團隊一員，也應協助澄清這些不實謠言。

