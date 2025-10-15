掌握聲量！國台辦涉台工作升級　記者會「增頻次」雙周改每周舉行

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日在例行記者會結束後宣布，為加強涉台議題與政策說明，自本月起，國台辦新聞發佈會將由原先的「每月兩次」改為「每周一次」，固定於每周三上午10時舉行，相關電視、網路與文字直播安排維持不變。此舉被外界視為北京在兩岸議題上強化引導與即時回應，提高政策透明度的重要信號。

陳斌華於今天記者會結束後，主動發布最新涉台最新政策。他首先指出，「台灣問題」事關「國家核心利益」與「14億多人民的民族感情」，完成祖國統一是「全體中華兒女的共同願望」。

他強調，對台工作是「國之大者」，舉世矚目，為更好闡釋中央對台方針政策，闡明祖國大陸深化兩岸交流合作、堅決反對「台獨」分裂和外來干涉、推動兩岸關係發展、推進祖國統一的立場和主張，及時回應海內外對涉台議題的關切。

陳斌華進一步介紹，大陸國務院台辦新聞發佈會自本月起將增加舉辦頻次，由現行的每月兩次增至每周一次，即工作日的每周三10:00舉行，電視、網路視頻、文字等直播安排不變。

長期以來，國台辦新聞發佈會是目前大陸對外發布涉台訊息的重要窗口，往年只有暑期七月、八月休會，但從去年7月臨時宣布召開新聞發佈會，雖然整個暑假「僅此一場」，但透露陸方涉台窗口開始出現變化。

從今年暑期7、8月開始，原本暑期「休會」的新聞發佈會也跟著「雙周」舉行，明顯增加舉辦頻次。今天發言人陳斌華主動宣布由現行的每月兩次增至每周一次，過去「雙周」發布會即日起也走入歷史。

此次頻率密集調整，也意味大陸官方希望更及時回應海內外輿論關切，主動發聲、強化政策說明，同時宣告陸方更加重視「涉台」工作的宣傳強度升級，也反映大陸方面意圖在區域局勢日益複雜之際，掌握更多主動發聲權，透過傳統與新媒體等管道，塑造有利於自身的聲量環境。

