民進黨拍板高雄、台南、嘉義縣初選時程　徵召區「自願報名」今起受理

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（15日）召開中常會，會中通過，台南市長、高雄市長、嘉義縣長辦理初選，選務工作日程部分，11月10日到14日領表登記，11月24日到28日是政見會協調會，決定要辦幾場、在哪辦。12月22日到明年1月4日是辦理政見會日期，1月12日至17日執行黨內民調，1月21日中執會公告正式提名名單，今日會中無異議通過。而日前通過的徵召縣市自願報名條款，則從今日起至10月31日止，可向中央黨部登記報名。

民進黨今召開中常會，據轉述，會中賴清德致詞時表示，根據《民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例》的規定，將就台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長，辦理提名初選，來產生提名候選人。經過「2026年選舉對策委員會」充分討論後，今天中常會將針對「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選選務工作日程（草案）」及相關選務事項的提案，進行討論議決。

賴清德重申，2026年的地方大選，無論是對民進黨的執政路線，還是對國家的未來發展，都至關重要。人民對於本黨所提名的候選人，不但抱持著高度的期待，也會以最嚴格的標準，來審視在競爭提名過程中，所有競爭者展現出的民主素養與法治精神。

賴清德表示，希望初選的競爭，是正向且良性的，參與初選者，必須秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，提出對地方發展、城市建設、鄉親福祉最有利的政見，來爭取選民的支持。賴強調，民進黨身為民主政黨，對內可以競爭，對外必須團結，唯有團結的民進黨，才能獲得人民的信任與支持，贏得明年地方選戰。