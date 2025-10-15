北市普發現金交付審查！綠拋2.1萬　藍黨團也提「金額市府決定」

▲蔣萬安赴北市議會拜會國民黨團。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市議會藍、綠黨團主張「還稅於民」，今（15日）下午於大會一讀，交付委員會審查。民進黨團提案每人普發現金2.1萬元，而國民黨團也正式提案，建請市府參酌財政紀律情況下，提出一定比例來普發現金，至於金額授權市府彈性考量，沒有明定。

台北市長蔣萬安萬安今天中午到議會拜會國民黨團說明重大議法案。會後受訪被問到是否有討論到普發現金？蔣萬安說，都有討論，《財劃法》修法後大家很關注後續財政，雖然《財劃法》修了，但中央左手給，右手扣，有充分跟議員溝通交換意見，議員也關心輝達狀況，談得很愉快，大家都充份表達意見。

國民黨議會黨團書記長李明賢受訪則說，民進黨團已經有提出普發現金版本，要把所有台北市的歲計賸餘全部拿出來普發，國民黨團認為這是不負責任做法，國民黨團經過內部討論後，上禮拜已完成連署，這禮拜送入大會，會付委。國民黨團提出的一個版本是基於考量尊重地方民意的普發現金需求，可是也要基於財政紀律上，建請市府參酌財政紀律情況下，提出一定的比例來普發現金。至於比例的部分，授權市府彈性考量，所以沒有明定金額。

財政局長胡曉嵐表示，回去再試算，基本上一定會在兼顧財政紀律上才做計算，會研議辦理。