　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐盟出招！擬強制中企「技術轉讓」換市場　鎖定汽車、電池業

▲中國,歐盟。（圖／CFP）

▲ 歐盟擬強制中企技術轉讓。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐盟據報正考慮祭出對中投資新規，要求中國企業若欲進入歐洲關鍵市場營運，必須強制轉讓技術給歐洲公司，以提升歐盟產業競爭力。

《彭博》據知情人士透露，這項預計11月推出的新規將鎖定汽車、電池等關鍵數位及製造業領域，除強制技術轉讓外，還將要求外資企業使用一定比例的歐盟商品與勞動力，並在歐盟境內增加產品附加價值，也正考慮強制成立合資企業的選項。

歐盟貿易事務執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）14日在丹麥舉行的歐盟貿易部長會議後表示，「我們歡迎外國直接投資，前提是必須是真正的投資。」他強調，這代表需在歐洲創造就業機會、增加附加價值並進行技術轉讓，「就像歐洲企業在中國投資時所做的」。

此舉正值歐洲與中國貿易緊張升溫之際，歐盟近期將鋼鐵進口關稅提高一倍，中國隨即宣布對重要稀土礦物實施新的出口管制。

中國電動車廠如比亞迪（BYD）已在匈牙利設廠，寧德時代（CATL）也計劃派遣2000名員工至西班牙建設價值46億美元的電池廠，這些投資案將成為新規測試案例。

歐盟經濟執委東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）指出，中國正「利用貿易依存關係謀取政治利益」。丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）也表態支持這項措施，認為若邀請中國投資歐洲，必須以技術轉讓為前提條件。

《彭博》分析，歐盟此舉模仿中國保護主義策略，可能引發北京反制，衝擊雙邊重要貿易關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
突取消簽書會被罵　李珠珢首發聲
爆料趙露思《許我耀眼》配音員道歉了　「點名她」永不合作
北車女遭侵犯！目擊者還原現場「不敢上前制止」網戰翻
山本由伸締造日本第一人！　寫9年紀錄
北車性侵犯入獄服刑了！　檢方訊後直接發監
快訊／竹北1歲半女童幼兒園內溺斃！　竹檢出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

墨西哥暴雨釀災！至少64死、65人失蹤　慘況曝光

以色列民眾憤怒！哈瑪斯延遲釋放人質遺體　加薩死者身分難以確認

歐盟出招！擬強制中企「技術轉讓」換市場　鎖定汽車、電池業

尺度大解禁！ChatGPT將開放生成「色情內容」　奧特曼揭原因

制裁中國犯罪首腦！美英聯手「最大沒收行動」　揭柬埔寨殺豬盤詐欺

媽癲癇發作昏迷　3歲兒機警拿手機「刷臉解鎖」FaceTime報警救命

俄軍連月猛攻！烏東戰況惡化　急下令庫皮揚斯克40村鎮撤離

逼11歲女童「人獸交」狂拍性愛片！　變態凶手竟是親生媽媽

30年沒弄丟行李！　日本關西機場創世界紀錄

北京「在台海行動」威脅印太安全　德外長批中俄破壞國際秩序

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

墨西哥暴雨釀災！至少64死、65人失蹤　慘況曝光

以色列民眾憤怒！哈瑪斯延遲釋放人質遺體　加薩死者身分難以確認

歐盟出招！擬強制中企「技術轉讓」換市場　鎖定汽車、電池業

尺度大解禁！ChatGPT將開放生成「色情內容」　奧特曼揭原因

制裁中國犯罪首腦！美英聯手「最大沒收行動」　揭柬埔寨殺豬盤詐欺

媽癲癇發作昏迷　3歲兒機警拿手機「刷臉解鎖」FaceTime報警救命

俄軍連月猛攻！烏東戰況惡化　急下令庫皮揚斯克40村鎮撤離

逼11歲女童「人獸交」狂拍性愛片！　變態凶手竟是親生媽媽

30年沒弄丟行李！　日本關西機場創世界紀錄

北京「在台海行動」威脅印太安全　德外長批中俄破壞國際秩序

洋基工程正式官宣！李逸驊出任元年總教練　冠軍經驗打造團隊文化

主計長：今年經濟成長率4.45%有低估　可超過4.5%

李珠珢突取消簽書會被罵首發聲！　「243字親筆文曝心聲」：很心痛

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

玉澤演來台機場照搶看！Loro Piana大地色穿搭散發熟男魅力　明現身台北101

墨西哥暴雨釀災！至少64死、65人失蹤　慘況曝光

試開箱／還在用過時的陰影修容？韓系彩妝師教你最新「提拉小臉收縮術」

長榮工會籲修法保障請假權益　不排除「10/26馬拉松」陳情

輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

國際熱門新聞

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

日大咖女星想約大谷翔平　被冷回3字全場尷尬

不只酷刑還要陪打牌　人質囚禁生活曝光

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

快整理房間　3類日常用品變金礦

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

輝達以色列員工被囚738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

14歲男「疑暗戀被拒」捅死16歲學姐

即／狄安吉羅胰臟癌去世　享年51歲

川普擬禁中國食用油！美股漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容曝

若美對中出1狠招　台灣恐遭封鎖

更多熱門

相關新聞

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

中國福建省廈門市公安局近日再發布懸賞通告，通緝18位台灣軍方心戰大隊的名單；這是繼資通電軍被中共威脅懲獨後，中方再次出手恫嚇。不過，民進黨立委王定宇15日質詢時指出，竟然有從機敏單位離退之人員，向公股銀行辦理貸款、保險時，被以「遭中國發布通緝的理由拒絕核貸」，他怒斥，「台灣的公股銀行，竟然用中共點名的資料，在執行中共的制裁」。

稀土行情翻臉！　聯友金屬盤中跌逾5％

稀土行情翻臉！　聯友金屬盤中跌逾5％

00988A今起募集繳款　一張一萬元入手投資全球創新產業

00988A今起募集繳款　一張一萬元入手投資全球創新產業

北京停買黃豆　川普嗆：不再採購中國食用油

北京停買黃豆　川普嗆：不再採購中國食用油

美國是否加徵100%關稅　貿易代表：取決於中國下一步

美國是否加徵100%關稅　貿易代表：取決於中國下一步

關鍵字：

歐盟中國投資技術轉讓貿易

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面