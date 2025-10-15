歐盟出招！擬強制中企「技術轉讓」換市場　鎖定汽車、電池業

▲ 歐盟擬強制中企技術轉讓。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐盟據報正考慮祭出對中投資新規，要求中國企業若欲進入歐洲關鍵市場營運，必須強制轉讓技術給歐洲公司，以提升歐盟產業競爭力。

《彭博》據知情人士透露，這項預計11月推出的新規將鎖定汽車、電池等關鍵數位及製造業領域，除強制技術轉讓外，還將要求外資企業使用一定比例的歐盟商品與勞動力，並在歐盟境內增加產品附加價值，也正考慮強制成立合資企業的選項。

歐盟貿易事務執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）14日在丹麥舉行的歐盟貿易部長會議後表示，「我們歡迎外國直接投資，前提是必須是真正的投資。」他強調，這代表需在歐洲創造就業機會、增加附加價值並進行技術轉讓，「就像歐洲企業在中國投資時所做的」。

此舉正值歐洲與中國貿易緊張升溫之際，歐盟近期將鋼鐵進口關稅提高一倍，中國隨即宣布對重要稀土礦物實施新的出口管制。

中國電動車廠如比亞迪（BYD）已在匈牙利設廠，寧德時代（CATL）也計劃派遣2000名員工至西班牙建設價值46億美元的電池廠，這些投資案將成為新規測試案例。

歐盟經濟執委東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）指出，中國正「利用貿易依存關係謀取政治利益」。丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）也表態支持這項措施，認為若邀請中國投資歐洲，必須以技術轉讓為前提條件。

《彭博》分析，歐盟此舉模仿中國保護主義策略，可能引發北京反制，衝擊雙邊重要貿易關係。