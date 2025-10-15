北京停買美黃豆　川普揚言反制「不再採購中國食用油」

▲川普警告，美國可能中止與中國的食用油及其他商品貿易往來。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中貿易火藥味再起。美國總統川普14日痛批中國宣布暫停採購美國黃豆，直言這是「經濟上的敵對行為」，並警告美方正考慮祭出報復，可能中止與中國的食用油及其他商品貿易往來。

根據《法新社》報導，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文指出，「我們正在考慮停止與中國在食用油和其他貿易方面的業務往來，以示報復。」這番言論一出，再度掀起外界對美中關係惡化的疑慮。

值得注意的是，就在貼文發布前，川普才在白宮受訪時語氣緩和地表示，「我覺得我們和中國的關係還算公平，一切應該會沒事，即使最後不順利，也無妨。」然而，隨著中國的黃豆採購暫停令傳出，川普態度急轉直下，火力全開指控北京讓美國農民陷入困境。

自川普展開第二任期以來，美中貿易緊張再度升級，雙方加徵關稅的稅率一度飆破三位數。財政部長貝森特（Scott Bessent）接受《金融時報》（Financial Times）專訪時更直言，北京對稀土及關鍵礦產全面實施出口管制，試圖衝擊全球供應鏈與經濟穩定。

川普則重申，華府必須對中國保持警戒，「我和習主席（習近平）關係很好，但中國總是想占便宜。當對方出拳時，你必須學會反擊。」

中國上週宣布擴大稀土出口限制，市場擔憂此舉將重創美國國防、科技、半導體及汽車產業。川普隨即威脅將對中國商品加徵100%關稅作為報復，甚至一度放話可能取消與習近平的會晤。不過，知情人士透露，雙方私下仍希望暫時緩和貿易衝突，避免衝擊全球市場。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）接受CNBC專訪時指出，川普仍可能在11月1日或更早正式對中國商品加徵100%關稅，視北京在稀土爭端中的應對措施而定。

川普政府近月頻頻針對中國發出強硬訊號，從農產品、能源到稀土戰線全面擴張，顯示美中貿易戰或再度進入高風險階段。