扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

記者陶本和／台北報導

中國福建省廈門市公安局近日再發布懸賞通告，通緝18位台灣軍方心戰大隊的名單；這是繼資通電軍被中共威脅懲獨後，中方再次出手恫嚇。不過，民進黨立委王定宇15日質詢時指出，竟然有從機敏單位離退之人員，向公股銀行辦理貸款、保險時，被以「遭中國發布通緝的理由拒絕核貸」，他怒斥，「台灣的公股銀行，竟然用中共點名的資料，在執行中共的制裁」。

王定宇15日在立法院外交及國防委員會質詢時，向國安局長蔡明彥表示，有相關機敏單位服役的人員，在離退之後要辦理保險、貸款，竟然被以「中國有發布通緝當理由，拒絕核貸」。

蔡明彥答詢時表示，他們有聽到這個狀況，也有跟國防部、調查局、警政署長討論，初步判斷在洗錢防制上，沒有這樣子的通報。

王定宇氣憤地說，這兩個是公股銀行，竟然只是根據媒體的報導，說某一個人被中方發布，結果相關的人辦理房貸或保險，竟然被說不可以，因為有涉嫌犯罪，「竟然是用中共點名的資料，公股銀行在執行中共的制裁」。

蔡明彥表示，首先從洗錢防制或通報上沒有這個狀況；不過，針對個案會來了解，是不是有這個狀況，還是有其他的原因而導致沒有辦法貸款。他特別強調，通案部分會跟金管會來了解，是否有通案或類案，會請金管會來處理。

王定宇表示，這是不允許的，他甚至主張銀行應該要處分。他舉例，好比黑幫通緝警政署長張榮興，結果張榮興去辦貸款，銀行竟然說他被黑幫通緝，所以不可以貸款，「現在是掛五星旗了嗎」？