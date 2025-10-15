美國是否加徵100%關稅　貿易代表：取決於中國下一步

▲川習會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美中貿易緊張局勢再度升溫。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）14日指出，總統川普最快可能在11月1日或更早，對中國進口商品加徵高達100％的懲罰性關稅，具體決策將取決於北京當局在稀土出口限制措施上的進一步行動。

葛里爾接受《CNBC》專訪時直言，「很多事情取決於中國怎麼做。」他批評，中國選擇升高對抗態勢，才是將局勢推向對立的主要原因。

中國上周對稀土出口設定限制措施，一旦落實將對美國在國防、科技、半導體及汽車等產業構成重大打擊。稀土元素為現代高科技產品關鍵原料，尤其在軍事與新能源設備上扮演不可替代角色。葛里爾表示，「我們不能讓中國維持這樣的體制，他們不該有權對全球高科技供應鏈握有否決權。」

美中兩國領導人原先計劃本月稍晚於南韓亞太經濟合作會議（APEC）期間會晤。不過，葛里爾坦言，隨著局勢快速變化，雙方是否如期會談仍具不確定性，「我不想代表我們或中方對是否會面做出承諾，但能對話就是好事。」他也透露，雙方資深官員已於昨日在華府就稀土爭端展開溝通。他表示，雙方仍有機會化解這場貿易衝突，但也不排除事態惡化的可能。

川普上周揚言對中國商品加徵100％關稅，以回應中方限制稀土出口的政策，美股股市一度大跌。儘管川普一度暗示可能取消與中國國家主席習近平的會面，但後續態度略有軟化，美中雙方也私下傳達希望為爭端降溫的意向。

根據國際能源總署（IEA）資料，中國掌握全球約60％稀土開採量與超過90％的精煉能力。美國地質調查所（USGS）則指出，美國約70％的稀土進口依賴中國，若供應中斷，將對美國科技與軍事戰略造成沉重衝擊。