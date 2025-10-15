　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國是否加徵100%關稅　貿易代表：取決於中國下一步

▲川習會。（圖／路透）

▲川習會。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美中貿易緊張局勢再度升溫。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）14日指出，總統川普最快可能在11月1日或更早，對中國進口商品加徵高達100％的懲罰性關稅，具體決策將取決於北京當局在稀土出口限制措施上的進一步行動。

葛里爾接受《CNBC》專訪時直言，「很多事情取決於中國怎麼做。」他批評，中國選擇升高對抗態勢，才是將局勢推向對立的主要原因。

中國上周對稀土出口設定限制措施，一旦落實將對美國在國防、科技、半導體及汽車等產業構成重大打擊。稀土元素為現代高科技產品關鍵原料，尤其在軍事與新能源設備上扮演不可替代角色。葛里爾表示，「我們不能讓中國維持這樣的體制，他們不該有權對全球高科技供應鏈握有否決權。」

美中兩國領導人原先計劃本月稍晚於南韓亞太經濟合作會議（APEC）期間會晤。不過，葛里爾坦言，隨著局勢快速變化，雙方是否如期會談仍具不確定性，「我不想代表我們或中方對是否會面做出承諾，但能對話就是好事。」他也透露，雙方資深官員已於昨日在華府就稀土爭端展開溝通。他表示，雙方仍有機會化解這場貿易衝突，但也不排除事態惡化的可能。

川普上周揚言對中國商品加徵100％關稅，以回應中方限制稀土出口的政策，美股股市一度大跌。儘管川普一度暗示可能取消與中國國家主席習近平的會面，但後續態度略有軟化，美中雙方也私下傳達希望為爭端降溫的意向。

根據國際能源總署（IEA）資料，中國掌握全球約60％稀土開採量與超過90％的精煉能力。美國地質調查所（USGS）則指出，美國約70％的稀土進口依賴中國，若供應中斷，將對美國科技與軍事戰略造成沉重衝擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車驚傳公然性侵！通緝犯拖醉女「牆邊施暴10分鐘」無人制止

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容全曝光

美國是否加徵100%關稅　貿易代表：取決於中國下一步

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

川普擬禁中國食用油！美股漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

快訊／4度獲葛萊美獎、R＆B歌手狄安吉羅胰臟癌去世　享年51歲

國際火線／「大男主」電影的首選「女一」：黛安基頓

輝達以色列員工被哈瑪斯囚禁738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

手機照片全是她！14歲男學生狂刺學姐50刀　疑暗戀被拒萌殺機

痛失50多名親屬！巴勒斯坦人曝「複雜心境」　深怕停火撐不久

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

猝逝長榮空姐火化

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容全曝光

美國是否加徵100%關稅　貿易代表：取決於中國下一步

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

川普擬禁中國食用油！美股漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

快訊／4度獲葛萊美獎、R＆B歌手狄安吉羅胰臟癌去世　享年51歲

國際火線／「大男主」電影的首選「女一」：黛安基頓

輝達以色列員工被哈瑪斯囚禁738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

手機照片全是她！14歲男學生狂刺學姐50刀　疑暗戀被拒萌殺機

痛失50多名親屬！巴勒斯坦人曝「複雜心境」　深怕停火撐不久

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

最新全台工程師年薪排行榜出爐！　苗栗超車台北

秋冬美食調香氛爆紅！自組萬聖節怪物沐浴小夥伴、番茄香氣洗出高級感

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容全曝光

中美競爭下　聯合國的改革與未來

美國是否加徵100%關稅　貿易代表：取決於中國下一步

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱「影響最大時間曝」

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

川普擬禁中國食用油！美股漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

北市4大鬼樓西寧國宅要拆了　命理師曝風水：有2煞且土地公不安穩

【爸爸帶娃可以多荒謬？】兒子腳上穿的「不是襪子是手套」

國際熱門新聞

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

14歲男「疑暗戀被拒」捅死16歲學姐

快整理房間　3類日常用品變金礦

即／狄安吉羅胰臟癌去世　享年51歲

藏壽司遭制服妹惡搞！拿醬油瓶「對嘴巴灌」

若美對中出1狠招　台灣恐遭封鎖

輝達以色列員工被囚738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

不只酷刑還要陪打牌　人質囚禁生活曝光

韓媒譏台灣國軍「草莓兵」：沒美國就完了

下一個烏克蘭？　俄警告這東歐小國

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面瘋傳

法律系女學生是連環殺手　毒殺4人取樂

韓大學生赴柬遭「學長」詐騙　帳戶提領鉅款

大男主電影的首選女一：黛安基頓

更多熱門

相關新聞

川普擬禁中國食用油！美股漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

川普擬禁中國食用油！美股漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

美國股市14日漲跌互見，投資人關注聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）談話、美中貿易緊張升溫，以及大型銀行普遍優於預期的財報表現。總統川普祭出「食用油禁運」威脅，標普500指數尾盤翻黑。科技股收黑，台積電ADR下跌逾2％。

從懸賞公告到AI介選　中國對台「跨領域混合戰」的新階段

從懸賞公告到AI介選　中國對台「跨領域混合戰」的新階段

若美對中出1狠招　台灣恐遭封鎖

若美對中出1狠招　台灣恐遭封鎖

夫妻公路旅行狂開160公里　驚見虎斑貓在車頂

夫妻公路旅行狂開160公里　驚見虎斑貓在車頂

菲中公務船南海碰撞　外交部：嚴重影響區域和平穩定

菲中公務船南海碰撞　外交部：嚴重影響區域和平穩定

關鍵字：

美國中國稀土北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

YTR爆「于朦朧母親離世」吹哨博主發聲：家屬已報平安

黃仁勳找人！輝達神秘高階職缺條件曝

看似溫和實則不好惹的星座！

穩交5億男友5年…溫妮罕見全說了　一講老闆阿信怕爆

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

鄭明典揭冷舌南侵！北東急凍10℃時間曝

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面