地方 地方焦點

桃園平鎮環南路地下道竣工明通車　警籲請駕駛人遵循指示行駛

▲桃園市平鎮區環南路配合鐵路地下道工程自去年8月施工，這兩天進行級配鋪設作業。（圖／平鎮警方提供）

▲桃園市平鎮區環南路配合鐵路地下道工程自去年8月施工，預計明天竣工通車。（圖／平鎮警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

配合桃園鐵路地下化工程，平鎮區環南路地下道自去年8月24日起進行改善工程，歷經年餘施工後將於明（15）日上午5時竣工啟用，平鎮警方指出，目前已完成最後級配鋪設等作業，籲請用路人配合交通管制措施，遵循現場交維人員指揮及標誌指行進，共同營造安全、順暢的用路環境。

▲桃園市平鎮區環南路配合鐵路地下道工程自去年8月施工，預計明天竣工通車。（圖／平鎮警方提供）

▲桃園市平鎮區環南路配合鐵路地下道工程自去年8月施工，這兩天進行級配鋪設作業。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警分局交通組組長王瑞程指出，環南路地下道第三階段工程預計明天上午5時完成最後施工作業並開放通行。本次完工後，道路通行方式將調整原機車道變更為「行人、慢車專用道」；原汽車道改為「汽、機車混合車道」，其中內側車道為「大型車及汽車專用車道（禁止機車行駛）」，外側車道則為「汽、機車共用車道」，仍維持雙向雙線通車。

平鎮警方強調，新交通工程啟用初期，部分駕駛人及行人可能尚不熟悉新設道路動線與標誌配置，為維護通行安全，警方除規劃義交人員於主要路口加強指引外，亦將派遣機動警力協助疏導，適時調整交通號誌並加強巡查，確保周邊車流順暢。

▲桃園市平鎮區環南路配合鐵路地下道工程寓意明天上午5時竣工通車，籲請用路人遵循現場交維人員指揮及標誌指示行進。（圖／平鎮警方提供）

▲桃園市平鎮區環南路配合鐵路地下道工程寓意明天上午5時竣工通車，籲請用路人遵循現場交維人員指揮及標誌指示行進。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警分局提醒，駕駛人行經環南路地下道時，應遵守現場交維人員指揮及標誌指示，並減速慢行、注意轉換車道安全，以免因違規行駛或爭道導致事故發生，籲請用路人配合交通管制措施，以維持順暢的用路環境。

 【更多新聞】

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

快訊／桃園楊梅米糠倉庫大火　消防急灌救持續悶燒中

桃園大貨車沿路漏油百公尺　害後方3騎士慘摔1人骨折

桃園平鎮環南路地下道竣工明通車　警籲請駕駛人遵循指示行駛

相關新聞

關鍵字：

環南路地下道改道工程明竣工啟用平鎮警方

