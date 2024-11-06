桃園婦懷疑鄰居作法害失眠...竟持剪刀猛刺背！殺人未遂被起訴

▲陳姓婦人懷疑鄰居對其做法害睡眠不佳，今年6月間持剪刀朝鄰居背部連續猛刺，圖為作案用剪刀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓婦人懷疑開香舖的鄰居對其作法害其睡眠不佳，今年6月間竟持剪刀興師問罪，突然朝其背部連續猛刺數刀，鄰居遭攻擊後造成左側胸壁穿刺傷併肋骨骨折、氣胸等傷害，送醫急救才倖免於難，陳女犯案後逃逸並向平鎮警方自首；桃檢複訊時，陳女坦承犯行，由於陳女沒有精障手冊，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，71歲的陳姓婦人與家人同住在平鎮區，今年6月20日上午11時許，陳婦前往平鎮區住家附近某家香鋪向鄰居興師問罪，突然持預藏剪刀朝鄰居背部連續猛刺數刀，鄰居受創後大喊一聲引起家人注意，緊急送往國軍總醫院救治，經急救後有左側胸壁穿刺傷併第7根肋骨骨折、氣胸與皮下氣腫等傷害，急救後幸運撿回一命，陳婦行兇後立即逃逸，但隨即向平鎮警分局北勢派出所自首。

桃檢複訊時，陳婦坦承犯行不諱，辯稱懷疑被害人對其作法，導致其睡眠不佳，才憤而行兇。檢方根據警方現場蒐證、醫院診斷證明與被害人指證筆錄佐證，足堪犯行明確；檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

據指出，陳婦並未領有殘障手冊，也不確定有無就醫紀錄；警方查出，婦人平常與家人同住，其家人則透露，婦人有時會不知道自己在做什麼，與被害人都認識，對於造成被害人傷害則感到歉意。