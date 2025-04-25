男鑽車縫滑倒！慘被砂石車輾死畫面曝　後方騎士目擊嚇到自摔

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮市南平路今（25）日上午發生死亡車禍，鄧姓男子騎機車準備往楊梅地區上班途中，跟著一排機車鑽車縫騎過砂石車旁邊，突然自摔倒地，砂石車閃避不及直接輾過，後方女騎士目睹車禍發生過程嚇到摔車，鄧送醫急救後因全身多處骨折傷重不治，肇事砂石車莊姓司機酒測值為零，至於真正肇事原因有待警方調查釐清。

▲桃園市平鎮區南平路今天上午一輛機車自摔後慘遭後方砂石車輾過，騎士被輾過後重傷送醫不治。（圖／民眾提供）

▲桃園市平鎮區南平路今天上午發生死亡車禍，平鎮警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方指出，今天上午8時42分許接獲通報，平鎮區南平路二段發生交通事故，交通分隊到場發現是55歲鄧姓男子騎乘機車行經該路段，跟著一排機車鑽車縫，經過一輛砂石車時，不知何故突然自摔倒地，還來不及爬起，就慘遭砂石車輾過，砂石車50歲莊姓駕駛立即下車查看，發現鄧姓騎士已倒於血泊中，警方立即找來消防救護人員送醫急救，仍因全身多處骨折傷重不治。

▲桃園市平鎮區南平路今天上午發生死亡車禍，事故現場仍放置鄧姓騎士機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方為肇事的莊姓男子進行酒測，酒測值為零，莊姓男子聲稱，當時前方因下大雨有點塞車，他的車才剛啟動不久發現感覺有壓到異物，下車查看發現有騎士倒地被輾過；警方則研判機車騎士可能因天雨路滑導致自摔，至於真正肇事原因仍待調查釐清。