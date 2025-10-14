桃園大貨車沿路漏油百公尺　害後方3騎士慘摔1人骨折

記者沈繼昌／桃園報導
桃園市龜山區長壽路昨（13）日下午發生大貨車邊開邊漏油、造成後方機車打滑摔車的意外，龜山警方獲報後到場調閱監視器查出，大貨車疑似載運回收油，卻不知沿途漏油逾百公尺，警方除將受傷騎士送醫治療外，其中一名葉姓騎士右手骨折，所幸意識清醒，警方傳喚大貨車駕駛到案說明，經酒測並無酒精含量，也協助傷者與肇事駕駛協調賠償事宜。
▲龜山區長壽路一輛大貨車沿路漏油上百公尺，導致後方3輛機車騎士打滑摔倒。（圖／龜山警方提供，下同）
龜山警方指出，29歲的李姓男子昨天下午駕駛大貨車載運回收油，行經龜山區長壽路往桃園方向行駛，結果沿途漏油逾百公尺，不知道貨車上所載貨物沿路漏油，後方經過的3輛機車因道路上漏油閃避不及而打滑摔倒，3名騎士中有1名葉姓騎士右手骨折，其他都是擦挫傷勢。
龜山警方除積極協助3名傷者就醫，也調閱沿線監視器鎖定大貨車駕駛，隨即通知李姓男子到案說明，駕駛與3騎士經酒測，酒測值均為零，調閱沿路監視器找到肇事漏油的大貨車，經聯繫駕駛到案說明，雙方已洽商相關賠償事宜。
龜山警方呼籲，汽車駕駛人出發前應該檢視車輛狀況，若發現問題立即檢修，避免類似漏油情事發生，危害其他用路人交通安全。
