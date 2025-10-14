　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園大貨車沿路漏油百公尺　害後方3騎士慘摔1人骨折

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區長壽路昨（13）日下午發生大貨車邊開邊漏油、造成後方機車打滑摔車的意外，龜山警方獲報後到場調閱監視器查出，大貨車疑似載運回收油，卻不知沿途漏油逾百公尺，警方除將受傷騎士送醫治療外，其中一名葉姓騎士右手骨折，所幸意識清醒，警方傳喚大貨車駕駛到案說明，經酒測並無酒精含量，也協助傷者與肇事駕駛協調賠償事宜。

▲桃園市龜山區長壽路昨天下午發生大貨車沿路漏油上百公尺，導致後方3輛機車騎士打滑摔倒。（圖／龜山警方提供）

▲龜山區長壽路一輛大貨車沿路漏油上百公尺，導致後方3輛機車騎士打滑摔倒。（圖／龜山警方提供，下同）

▲桃園市龜山區長壽路昨天下午發生大貨車沿路漏油上百公尺，導致3輛機車騎士摔傷，警方到場處理。（圖／龜山警方提供）

龜山警方指出，29歲的李姓男子昨天下午駕駛大貨車載運回收油，行經龜山區長壽路往桃園方向行駛，結果沿途漏油逾百公尺，不知道貨車上所載貨物沿路漏油，後方經過的3輛機車因道路上漏油閃避不及而打滑摔倒，3名騎士中有1名葉姓騎士右手骨折，其他都是擦挫傷勢。

▲桃園市龜山區長壽路昨天發生大貨車漏油事故，導致3輛機車騎士摔傷，警方到場處理。（圖／龜山警方提供）

龜山警方除積極協助3名傷者就醫，也調閱沿線監視器鎖定大貨車駕駛，隨即通知李姓男子到案說明，駕駛與3騎士經酒測，酒測值均為零，調閱沿路監視器找到肇事漏油的大貨車，經聯繫駕駛到案說明，雙方已洽商相關賠償事宜。

龜山警方呼籲，汽車駕駛人出發前應該檢視車輛狀況，若發現問題立即檢修，避免類似漏油情事發生，危害其他用路人交通安全。

  【更多新聞】

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

快訊／桃園楊梅米糠倉庫大火　消防急灌救持續悶燒中

桃園機場載客黃牛猖獗！只見保全舉牌提醒　外國旅客：已成笑話

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／18:08南投規模4.0地震　8縣市有感「最大震度3級
黃金瘋漲！　台銀黃金王子示警「短線已超買」
賴清德便當會欽點明年戰台中市長？　何欣純：尊重中央黨部
新竹死亡車禍！　骨科主任慘死
藏壽司慘遭制服妹惡搞！拿醬油瓶「對準嘴巴灌」影片瘋傳
官員突退救災群組　花蓮縣府回應了
全裸騎YouBike！右手摸下體　誇張畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花生豆腐店女工遭攪拌機捲入　全身燙傷+截指成重殘！負責人判刑

二審賠更多！周玉蔻脫口「中天是紅媒」、狂批蔡衍明　判賠320萬

地方媽媽面交4次　假幣商得手160萬！警出招逮中年女車手

騎自行車追撞貨車！骨科主任疑「頸椎受損」　滿臉嘔吐物搶救無效亡

花蓮官員突退救災群組被罵翻　陳建村證實：只是30多人的小群

全裸騎YouBike！噁男右手疑摸下體　板橋堤外運動民眾驚嚇破表

桃園大貨車沿路漏油百公尺　害後方3騎士慘摔1人骨折

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

23歲女遭虐死棄屍山區1年成「破碎白骨」！　花蓮檢方說話了

台中十大科技執法開罰熱點　日拍140張「最會賺路口」曝光

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

花生豆腐店女工遭攪拌機捲入　全身燙傷+截指成重殘！負責人判刑

二審賠更多！周玉蔻脫口「中天是紅媒」、狂批蔡衍明　判賠320萬

地方媽媽面交4次　假幣商得手160萬！警出招逮中年女車手

騎自行車追撞貨車！骨科主任疑「頸椎受損」　滿臉嘔吐物搶救無效亡

花蓮官員突退救災群組被罵翻　陳建村證實：只是30多人的小群

全裸騎YouBike！噁男右手疑摸下體　板橋堤外運動民眾驚嚇破表

桃園大貨車沿路漏油百公尺　害後方3騎士慘摔1人骨折

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

23歲女遭虐死棄屍山區1年成「破碎白骨」！　花蓮檢方說話了

台中十大科技執法開罰熱點　日拍140張「最會賺路口」曝光

AI賦能長照　台東大學攜產官醫界打造在地照護新模式

「主場優勢全開！」張麗善授旗代表隊　拚全運21金為家鄉爭光

快訊／18:08南投規模4.0地震　8縣市有感「最大震度3級」

PCB金居大股東2天狠賣1950張　套現逾4億元

花生豆腐店女工遭攪拌機捲入　全身燙傷+截指成重殘！負責人判刑

超商APP涉違法廣告「加熱菸」　國健署移送調查最重罰2500萬

手機照片全是她！14歲男學生狂刺學姐50刀　疑暗戀被拒萌殺機

二審賠更多！周玉蔻脫口「中天是紅媒」、狂批蔡衍明　判賠320萬

長者每人最少500、人瑞1萬　南投重陽節敬老金10/15起發放

從懸賞公告到AI介選　中國對台「跨領域混合戰」的新階段

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

社會熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

獨／撿電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　他含淚曝：後悔做好人

台中社區「2噸重陽台」4樓崩落　住戶半夜被嚇醒

即／李威反悔不當污點證人　喊同情死者才叫她道歉

陸官性醜聞逼「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

23歲女遭打死曝屍山區剩白骨　4男女互推全羈押

更多熱門

相關新聞

即／李威反悔不當污點證人　喊同情死者才叫她道歉

即／李威反悔不當污點證人　喊同情死者才叫她道歉

藝人李威於北市精舍命案被控言語助勢、涉犯幫助強制、幫助傷害致死等罪嫌，他在偵辦期間轉為污點證人，檢方建請法院減輕或免除其刑，但台北地院今（14日）開庭，李威改採無罪答辯，主張事發時喊話被害人蔡女「勇敢道歉就沒事」等語，用意是基於同情，鼓勵蔡女趕快認錯了事、早點休息，他尊重檢方起訴，但他不認罪，相信法官會公正審判。

嘉義黑衣男喝爛醉！闖廟會遶境「持刀揮舞」　2警火速壓制

嘉義黑衣男喝爛醉！闖廟會遶境「持刀揮舞」　2警火速壓制

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭「開籠放生」

獨／撿電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　他含淚曝：後悔做好人

獨／撿電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　他含淚曝：後悔做好人

即／精舍命案李威轉污點證人　職業法官接手首出庭

即／精舍命案李威轉污點證人　職業法官接手首出庭

關鍵字：

龜山區大貨車漏油影音

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面瘋傳

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面