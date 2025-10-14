　
社會 社會焦點 保障人權

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

▲桃園市勞動局昨天至長榮航空稽查，以釐清孫姓女空服員服勤是否過勞問題。（圖／桃市勞檢局提供）

▲桃園市勞動局昨天至長榮航空稽查，以釐清孫姓女空服員服勤是否過勞問題。（圖／桃市勞檢局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空孫姓空姐自義大利米蘭服勤飛回台灣，抵台後身體不適，卻於16天後不幸離世，引發各界關注空服員工時與健康管理等問題；桃園市政府勞動局昨天派員到長榮航空稽查，今（14）日報告出爐，勞動局指出，初步調查孫女服勤並未超時也符合勞基法，長榮航空並未有拒絕請假事宜，但部分假別恐影響考績，至於是否涉及過勞或職業疾病認定，將主動諮詢家屬意願後，再進行後續職業疾病調查。

勞動局表示，按勞動基準法規定：「雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，一日不得超過12小時；延長之工作時間，一個月不得超過46小時，但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，延長之工作時間，一個月不得超過54小時，每3個月不得超過138小時」。此外，根據勞基法第35條規定：「勞工繼續工作4小時，至少應有30分鐘之休息。但實行輪班制或其工作有連續性或緊急性者，雇主得在工作時間內，另行調配其休息時間」，其立法意旨為避免勞工長時間連續勞動，讓勞工得以適當休息，避免損害勞工之身心健康，進而保障勞工權益之法律強制規定。

▲長榮航空孫姓女空服員服勤是否過勞引發社會關注。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空孫姓女空服員服勤是否過勞引發社會關注。（資料照／記者沈繼昌攝）

此外，本案長榮航空空服人員每日工時計算方式為起飛前2小時（報到、行前簡報等）至靠空橋後1小時，飛航勤務期間應安排組員適當休息時間。本件時間軸所示時間，該航班於第2日13時35分（臺灣時間）抵達米蘭，據以推斷該組員退勤時間為當日14時35分結束勤務，迄至第3日15時15分（臺灣時間）始報到起算工時，則該組員於前述2段飛航勤務期間應有之休息時間為24小時又40分鐘，尚符合勞動基準法所訂之輪班間隔。

勞動局查出，孫姓空服員執行9月22日由台灣飛往米蘭之飛行任務，實際工時為11小時48分，中間休息4小時10分，9月24日由米蘭飛台灣，實際工時11小時05分，中間休息3小時35分；且孫女近半年之出勤工時紀錄，今年4月至9月每月飛行總工時約66小時至85小時不等，平均每月約75小時，以上尚符合勞動基準法規定。

勞動局強調，經查本案長榮航空未有拒絕空服員請假情事，但某部分假別確實會影響個人考績，請假制度雖未有違反勞動基準法規定，但企業訂定請假制度時，除應遵循《勞動基準法》等相關勞動法令規定外，亦應兼顧勞工身心健康與工作權益，建立合理且具彈性的管理機制，若工會或勞工認為企業請假制度不合理但未涉及違法，勞動局建議勞資雙方可透過內部溝通協調機制，或申請勞資爭議調解程序，由第三方協助釐清問題，尋求雙方可接受之共識與改善方案。

勞動局後續將主動聯繫長榮航空企業工會及關係企業工會，持續推動友善職場與勞資和諧，並提供法令諮詢及協助服務，促進勞動關係穩定發展。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

