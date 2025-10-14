　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

埔榮醫院藥師運用AI技術　開發老人用藥評估輔助工具

▲中榮埔里分院藥劑科運用生成式人工智慧技術，開發老人用藥評估輔助工具。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲臺中榮總埔里分院藥劑科主任黃士鳴。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣即將邁向超高齡社會，多重用藥是銀髮族群中的重要健康問題；臺中榮總埔里分院藥劑科主任黃士鳴因此運用生成式人工智慧（GenerativeAI）技術，開發老人用藥評估輔助工具，掌握速度與準確性，也守護長者的用藥安全。

中榮埔里分院指出，不適當用藥可能導致高齡族群跌倒、 譫妄、住院與死亡風險增加，藥物種類繁多亦可能降低用藥配合度，進而降低療效；臨床藥師於老人藥物評估時，常使用的藥物評估工具包括anticholinergic burden scale (抗膽鹼負擔分數)、Beers Criteria(老人潛在不適當藥物) 與medication regimen complexity index (用藥複雜度) ，雖可協助辨識老人不適當用藥與處方複雜度，但因老人使用藥物數量多，評估相對耗時。

黃士鳴日前於2025年臺灣臨床藥學會舉辦的年度學術研討會發表壁報論文，以AI結合藥物評估：利用OpenAI的MyGPTs平台建立AI助理，採GPT-4-turbo大型語言模型（LLM）運作，導入抗膽鹼負擔分數、老人潛在不適當藥物與用藥複雜度的藥物評估準則，以規則式推論執行任務，讓AI助理自動進行用藥評估；初步測試結果顯示，AI助理可將評估時間降低至1/5，大幅提升評估效率且維持相近準確度。

黃士鳴表示，其研究證實生成式AI能有效輔助藥師進行老人藥物評估，未來可望應用於其他面向的藥物評估作業，提升藥師評估藥物效率，也期望AI能成為藥師協助長者保持健康的最佳夥伴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
博愛座互毆！女拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹
下一個烏克蘭？　俄警告「這東歐小國」：犯下嚴重錯誤
拐17台灣人成豬仔！　21歲幹部抓到了
柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次
快訊／李威反悔了！　不當污點證人
快訊／長榮航空高階主管竟是共諜！
交通事故1579人喪命「1縣市最多」　行人死亡不減反增

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉南藥理大學×陸軍第八軍團簽MOU　攜手培育國軍多元人才

潛入藍海共守綠島　東管處推動跨域海洋治理計畫

台東縣全運會代表隊授旗啟程　饒慶鈴勉勵選手再創佳績

台南山上國小闖關學防災！　師生變身防火小尖兵寓教於樂

埔榮醫院藥師運用AI技術　開發老人用藥評估輔助工具

第16屆巨人盃少棒賽登場！40支勁旅齊聚台南　主場小將誓奪金盃

科技化身生命線　潮州警機警尋獲輕生男挽回一命獲獎

南投醫院啟動自動化檢驗系統　提供更便捷、高效的醫療體驗

搭「台灣好行」尋找蝙蝠俠！限時6天搭車送菱角　西拉雅chill旅登場

東山男欠繳交通罰鍰、稅款7萬多　土地遭查封後趕緊繳清

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

嘉南藥理大學×陸軍第八軍團簽MOU　攜手培育國軍多元人才

潛入藍海共守綠島　東管處推動跨域海洋治理計畫

台東縣全運會代表隊授旗啟程　饒慶鈴勉勵選手再創佳績

台南山上國小闖關學防災！　師生變身防火小尖兵寓教於樂

埔榮醫院藥師運用AI技術　開發老人用藥評估輔助工具

第16屆巨人盃少棒賽登場！40支勁旅齊聚台南　主場小將誓奪金盃

科技化身生命線　潮州警機警尋獲輕生男挽回一命獲獎

南投醫院啟動自動化檢驗系統　提供更便捷、高效的醫療體驗

搭「台灣好行」尋找蝙蝠俠！限時6天搭車送菱角　西拉雅chill旅登場

東山男欠繳交通罰鍰、稅款7萬多　土地遭查封後趕緊繳清

平野備戰之餘籌備「大胃王企劃」？點名隨行翻譯參戰

當公務員沒成就感！她還壓力大到「想轉1行業」　過來人搖頭

他參加「鋼彈卡牌賽」奪下冠軍！　身份曝光竟是「金曲樂團成員」

張文綺鏟肉6公斤！預告金鐘戰袍「上半身沒穿」　珠寶市值破億拼了

「風城之子」看洋基進駐新竹　高國豪：專注在自己

25歲還沒買房　媽狂酸「同學都買了妳在等什麼？」妹子焦慮爆

年消費逾85萬才能用這裡馬桶！　南京百貨推「VIP專屬廁所」

被嚇出病來！學生自習課「看恐怖片後送醫」　校方判賠4萬元

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

23歲女遭虐死棄屍山區1年成「破碎白骨」！　花蓮檢方說話了

王世堅駐唱畫面流出？賴銘偉唱〈沒出息〉撞臉本尊

地方熱門新聞

光復鄉爆偽造文書　公務員曝背後原因

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

杜絕人畜共通寄生蟲　新北籲飼主定期犬貓驅蟲

西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台祈福

「萬神齊聚護佑臺灣」 南投大華嚴寺辦跨宗教盛會祈福

白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚

桃竹苗分署「銀JOIN未來」健走　10/18大溪區展開

台日協賛會歸國訪團拜會黃偉哲暖心捐款助台南風災復原

緊急召集　240替代役備役役男投入光復重建

扶輪3502地區　捐贈桃園「張老師」少年中心

黃偉哲推交通建設有感永康轉運站啟動試營運、太陽能棚架超吸睛

台南藍軍批郭國文不為人民發聲烏山頭水庫怎能種電？

東山男欠繳交通罰鍰、稅款7萬多土地遭查封後趕緊繳清

台南就業中心10／16徵才活動登場近300職缺助開啟薪人生！

更多熱門

相關新聞

自助結帳、掃QR碼點餐太難　日81歲嬤：放棄了

自助結帳、掃QR碼點餐太難　日81歲嬤：放棄了

在日本，從超市、量販店到連鎖餐廳，「自助結帳」與「手機點餐」正迅速普及。雖然能節省人力、提高效率，但對不熟悉電子設備的高齡族群而言，卻成了令人焦慮的新門檻。許多長者坦言，在數位化浪潮下，面對冰冷的螢幕，反而懷念起過去那句「需要幫忙嗎？」的溫柔問候。

「獨居老人宅」10年翻倍增　全台破65萬戶

「獨居老人宅」10年翻倍增　全台破65萬戶

王中平領軍開唱　恆基打造「最溫暖重陽趴」

王中平領軍開唱　恆基打造「最溫暖重陽趴」

埔榮營養師指導長輩DIY健康創意月餅

埔榮營養師指導長輩DIY健康創意月餅

白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因

白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因

關鍵字：

中榮埔里分院生成式人工智慧老人用藥輔助工具

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面