埔榮醫院藥師運用AI技術　開發老人用藥評估輔助工具

▲臺中榮總埔里分院藥劑科主任黃士鳴。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣即將邁向超高齡社會，多重用藥是銀髮族群中的重要健康問題；臺中榮總埔里分院藥劑科主任黃士鳴因此運用生成式人工智慧（GenerativeAI）技術，開發老人用藥評估輔助工具，掌握速度與準確性，也守護長者的用藥安全。

中榮埔里分院指出，不適當用藥可能導致高齡族群跌倒、 譫妄、住院與死亡風險增加，藥物種類繁多亦可能降低用藥配合度，進而降低療效；臨床藥師於老人藥物評估時，常使用的藥物評估工具包括anticholinergic burden scale (抗膽鹼負擔分數)、Beers Criteria(老人潛在不適當藥物) 與medication regimen complexity index (用藥複雜度) ，雖可協助辨識老人不適當用藥與處方複雜度，但因老人使用藥物數量多，評估相對耗時。

黃士鳴日前於2025年臺灣臨床藥學會舉辦的年度學術研討會發表壁報論文，以AI結合藥物評估：利用OpenAI的MyGPTs平台建立AI助理，採GPT-4-turbo大型語言模型（LLM）運作，導入抗膽鹼負擔分數、老人潛在不適當藥物與用藥複雜度的藥物評估準則，以規則式推論執行任務，讓AI助理自動進行用藥評估；初步測試結果顯示，AI助理可將評估時間降低至1/5，大幅提升評估效率且維持相近準確度。

黃士鳴表示，其研究證實生成式AI能有效輔助藥師進行老人藥物評估，未來可望應用於其他面向的藥物評估作業，提升藥師評估藥物效率，也期望AI能成為藥師協助長者保持健康的最佳夥伴。