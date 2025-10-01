白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制的

記者劉維榛／綜合報導

北捷一名婦人要坐優先席，結果她才挑釁完，就被眼前的年輕人一腳踢飛。事實上，事發當下明明有其他位子，為何婦人堅持要特定那個位置？一名趙姓社工觀察直言，婦人似乎看起來生病了，「很固執又動手動腳，晃來晃去多管閒事，這些都很像失智症前期症狀」，固執其實也不是長輩可以控制的。

一名趙姓社工在臉書表示，看到北捷衝突影片後，發現婦人有點像「過世的長輩失智症前期的樣貌」，擔心對方體內是否會有內傷或血塊，「老人家很可能一撞到過兩天就過世。」

趙姓社工強調，他並非要逆風發文，而是多年工作經驗讓他看出端倪，婦人固執、動手動腳又晃來晃去，行為很像失智症早期的症狀。他解釋，「固執其實是老化現象」，隨著額葉功能退化，長輩會更難彈性思考、容易堅持己見，這不是單純的個性問題，而是老化過程的一部分。

台北捷運年輕人與老婦衝突。



他語重心長指出，理解並不代表容忍，而是應該通報相關單位協助，而不是用暴力相向。他也憂心媒體渲染少數長輩的脫序行為，容易激化代間衝突，長輩覺得年輕人不尊重，年輕人覺得長輩不講理，最後誰也不想再退讓，甚至容易產生情緒與暴力。

趙姓社工最後提醒，博愛座的意義，不只是誰坐誰讓，而是「互相理解與體諒」。長輩要的是安全感與尊嚴，年輕人要的是尊重與被看見。當我們遇到情緒失控的長輩，也許正是他需要幫助的訊號，「有一天我們也會老，也可能變成不理解新世代的固執老人。」他呼籲社會應該補上「理解老化行為」與「公共對話」的教育，避免世代間的對立愈演愈烈。

曾姓婦人在北市大同區一家便利商店遭警方帶回。



繼昨天踹飛風波後，警方進一步調查，73歲的曾姓婦人因多起竊盜罪嫌遭判刑55天，但未到案執行，9月30日遭士林地檢署發布通緝，大同分局民生西路派出所1日電腦連線確認其通緝身份，在超商內將她逮捕，曾女一度辯稱「你們找錯人」，但她早已是派出所熟悉的人物，員警確認無誤後將她帶回。

據悉，曾姓婦人住在大同區涼州街附近，經常跑到派出所門口自言自語，儘管沒有做出脫序行為，但仍讓警方印象深刻；另外，曾婦也被其他派出所因為竊盜罪嫌逮捕，但她情緒不穩，經常在警所裡大談陰謀論，包括懷疑被下藥、被陷害等等。

