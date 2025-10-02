　
    • 　
>
地方 地方焦點

埔榮營養師指導長輩DIY健康創意月餅　顧心血管、腸胃也顧美味

▲埔榮在中秋節前夕指導長輩們DIY「健康薯薯起司球」。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

▲埔榮在中秋節前夕指導長輩們DIY「健康薯薯起司球」。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中秋佳節將屆，為讓長輩們感受濃厚的節慶氣氛，同時推廣健康飲食觀念，臺中榮總埔里分院高齡長照小組與營養科合作，邀請營養師帶領長輩親手製作創意健康月餅，每顆熱量僅130大卡，將節慶傳統與營養理念結合。

「健康不打折—中秋DIY薯薯起司夢幻球活動」日前於中榮埔里分院榮光日照中心登場，營養師蔡佩嘉以「健康不打折」切入主題，分享中秋節如何「吃得開心，也吃得健康」，並指導長輩製作量身打造的低熱量、營養甜點「薯薯起司夢幻球」；現場還設計趣味的營養知識有獎徵答，提升長輩對健康飲食的認知，也增添參與樂趣和溫馨熱絡氣氛。

▲埔榮在中秋節前夕指導長輩們DIY健康薯薯起司球。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮在中秋節前夕指導長輩們DIY健康薯薯起司球。（圖／台中榮總埔里分院提供）

蔡佩嘉指出，傳統月餅多含高糖高油，高齡者攝取過多易導致血糖波動、體重增加或腸胃不適，因此選用馬鈴薯泥作為外皮，不僅富含鉀與膳食纖維、降低油脂與麵粉的使用比例，有助穩定血壓、促進腸道蠕動，也富含綿密柔軟的口感，兼顧健康與美味；餡料則採紫薯仿製成豆沙餡，除保留天然甜味，還富含花青素，有助抗氧化與護眼，更加入起司球與綜合堅果，層次豐富，提供鈣質與Omega-3脂肪酸，有助心血管保養。

蔡佩嘉表示，榮光日照中心未來將持續與營養師及醫療團隊合作，定期推出多元化主題活動，打造兼具活力與溫度的長照環境，陪伴長輩們健康快樂地邁向「活躍老化」的生活目標。

10/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中秋節月餅熱量健康薯薯起司球中榮埔里分院

