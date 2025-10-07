王中平領軍星光卡司開唱　恆基打造「最溫暖重陽趴」陪伴長輩

▲恆基旅行團揪長輩野餐演唱會。（圖／恆基提供）

記者陳崑福／屏東報導

自2015年在中秋開辦首場「重陽敬老復古趴」以來，恆春基督教醫院每年（疫情期間除外）面對萬般挑戰，仍堅持在重陽節舉辦充滿在地與人情味的慶祝活動陪伴半島長輩和獨居長者。今年活動再升級，10月9日（四）上午將於恆春鎮西門廣場推出「群星陪恁唱歌謠‧恆春古城野餐趣」，號召社區老大人作伙出門、唱歌鬥熱鬧，打造屬於台灣尾的溫暖團圓日。

活動特別邀請長輩最愛的王中平、麗小花、林良歡、張小艾接力獻唱，和信吉衛星電視台藝人群莊振凱與《超級紅人榜》蔡仲憲（菜粽）聯袂主持、熱力開唱。夏日微風樂團、瘋狂維納斯舞團帶動唱跳，陪大家邊唱邊笑、歡喜過中秋重陽。現場備有整隻烤大豬、在地小吃、古早味點心一字排開，全程免費，與老大人作伙呷好料、顧身體。



恆春半島為高齡化、資源相對不足地區，醫院除持續提供偏鄉醫療、長照與在宅服務，也透過節慶活動積極連結社區，讓長輩走出家門、彼此相伴。我們希望用音樂、陪伴和熱騰騰的在地好味，讓阿公阿嬤在屬於他們的節日感受到被看見、被關懷。



感謝臺北市恆春古城文化推展協會大力贊助活動經費30萬元，也感謝信吉衛星電視台安排藝人群陪伴長者聯歡，共襄盛舉重陽活動；同時謝謝在地夥伴、企業與各界愛心人士一路相挺，與恆基攜手守護台灣尾的長。