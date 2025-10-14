下一個烏克蘭？　俄警告「這東歐小國」：犯下嚴重錯誤

▲克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／路透）

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）12日對摩爾多瓦（Moldova）發出隱晦警告，暗示這個東歐小國可能面臨與烏克蘭相同命運，引發國際關注。

摩爾多瓦9月28日舉行大選之前，歐盟曾警告該國面臨來自莫斯科「前所未有的假訊息攻勢」，媒體調查也顯示俄羅斯進行了廣泛的政治宣傳與干預行動。

不過，現任總統桑杜（Maia Sandu）領導的親歐執政黨「行動與團結黨」最終獲得超過50%選票，不僅保住國會多數，也大勝親俄勢力，被視為對莫斯科的一次打擊。隨後，政府於8日通過新軍事戰略，將俄羅斯列為國家主要安全威脅，並警告烏克蘭戰火可能「蔓延至摩爾多瓦」。

佩斯科夫12日回應，摩爾多瓦的新軍事戰略，是對俄採取不友善對抗性路線的延續，「我們認為摩爾多瓦現任領導層正在犯下嚴重錯誤。」他接著說，「他們認為與歐洲建立關係的政策，包括對俄羅斯的徹底對抗。已經有一個國家犯了這個錯誤，這並未對該國帶來任何好處。」

《基輔獨立報》指出，雖然佩斯科夫沒有直接點名烏克蘭，但其言論顯然在暗示俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。

摩爾多瓦與烏克蘭接壤，雖同樣未加入北約，但在烏俄戰爭爆發幾天後，申請加入歐盟。分離主義地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria）1990年代開始被親俄份子控制，莫斯科至今仍維持在當地的軍事部署。烏克蘭總統澤倫斯基今年2月曾表示，當時約有1000至1500名俄兵駐紮當地。

