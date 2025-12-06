　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐時：川普新版《國家安全戰略》大不同　「利益優先」不談民主

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普政府公布《國家安全戰略》。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府4日發布新版《國家安全戰略》，《紐約時報》指出，這份33頁官方文件透露，華府將要求拉美國家將重大政府合約「免招標」直接發包給美國企業，並將台灣定位為半導體與航運要地，而非民主價值典範，且不再對富裕國家進行價值觀說教，相當於宣告美國外交將徹底轉向「商業導向」路線，而非傳播民主。

《紐時》分析，新版《國家安全戰略》與川普2017年第一任期的版本形成強烈對比，當時的文件仍將世界描繪為「支持壓迫體制與擁護自由社會」的較量。如今最新版本卻明確宣示，「我們尋求與各國建立良好關係與和平商業往來，但不會強加與其傳統歷史迥異的民主或社會變革。」

文件指出，歐洲主流政府因移民問題面臨「文明消亡」危機，並宣稱這些政府「踐踏民主基本原則以壓制反對勢力」，更稱美國將培養對歐洲主流領袖的「抵抗力量」。瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）對此強烈抨擊，認為此戰略「將自己定位在歐洲極右翼的更右側」。

中東政策方面，文件稱將該地區定義為「國際投資的來源與目的地」，呼籲停止美國對波斯灣君主國的「說教實驗」，不再督促這些富裕國家放棄傳統和歷史政體。

對拉丁美洲的戰略更加露骨，文件宣告將「重申並執行門羅主義，恢復美國在西半球主導地位」。美國外交官也將積極尋找「重大商業機會，尤其是大型政府合約」。戰略明確要求，對那些最依賴美國，美國也因此對其有最大影響力的國家，必須確保美方企業簽署「獨家合約」。

就連長期被視為民主燈塔的以色列與台灣，也在新戰略中被「去價值化」。文件完全略過兩國的民主成就，僅從區域經濟重要性角度論述其戰略價值。台灣被描述為半導體供應鏈與航運要道的關鍵節點，而非共享價值觀的民主夥伴。

對中俄政策也大幅軟化，俄羅斯不再被描述為敵對勢力，僅稱「迅速停止烏克蘭衝突」是美國核心利益，而達成和平協議目標在於「重建與俄羅斯的戰略穩定」。中國則被定位為商業競爭者，文件呼籲與北京建立「真正互利的經濟關係」，延續川普與習近平10月宣布貿易戰休戰的精神。

拜登政府時期國安會中國事務主任秦江南（Jonathan Czin）指出，相較於拜登任內或川普第一任期版本，新戰略傳達給北京的訊息「更加友善」。前國防部長資深顧問考德威爾（Dan Caldwell）則稱讚，新戰略「真正打破冷戰後兩黨外交共識失敗的局面」。

但民主黨強烈批評，眾議院外交委員會首席民主黨議員米克斯（Gregory W. Meeks）抨擊，新戰略「拋棄數十年以價值觀為基礎的美國領導地位，轉而擁抱卑鄙無恥、沒有原則的世界觀」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／AAA開演！　張員瑛嗲音中文開場
新莊BMW暴衝猛撞雙載機車！再衝美食廣場人群　2傷1命危
直擊／IU壓軸！　平口長裙驚艷現身
獨家直擊／朴寶劍繞場暖哭！　唯一藝人站起來給拍
直擊／白到發光！　舒華本人激瘦現身
23頁毀滅簡報！實況主遭爆「輪迴式性騷」：女生全裸也沒怎樣
獨家直擊／女王駕到！張員瑛絕美禮服登場　戒指突噴飛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國爆買投資房地產　高市早苗決定出手整治！分析「潤日」理由

巴西機場「停機坪大火」！濃煙吞噬整架飛機　169乘客跳梯逃生

烏克蘭兒童遭俄綁架「送去北韓思想教育」！　恐怖洗腦營地曝

紐時：川普新版《國家安全戰略》大不同　「利益優先」不談民主

夫妻慶祝退休「梭哈」百萬環遊世界圓夢　半年後下場悽慘後悔了

Netflix砸2.25兆併購華納兄弟！　美兩黨議員批「反壟斷惡夢」

小泉質疑中國「別有用心」！飛彈計畫3年前就訂　為何現在才跳腳

劍指中國！川普2.0國安戰略「反對改變現狀」　日媒：力阻中國稱霸

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認：歐美不存在不信任

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

中國爆買投資房地產　高市早苗決定出手整治！分析「潤日」理由

巴西機場「停機坪大火」！濃煙吞噬整架飛機　169乘客跳梯逃生

烏克蘭兒童遭俄綁架「送去北韓思想教育」！　恐怖洗腦營地曝

紐時：川普新版《國家安全戰略》大不同　「利益優先」不談民主

夫妻慶祝退休「梭哈」百萬環遊世界圓夢　半年後下場悽慘後悔了

Netflix砸2.25兆併購華納兄弟！　美兩黨議員批「反壟斷惡夢」

小泉質疑中國「別有用心」！飛彈計畫3年前就訂　為何現在才跳腳

劍指中國！川普2.0國安戰略「反對改變現狀」　日媒：力阻中國稱霸

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認：歐美不存在不信任

砍21分18籃板16助攻神獸級大三元　老鷹強森仍悲情吞敗

男談判掏長刀「背刺砍殺」　被害人嘆：已無仇恨...點頭給減刑

《慾望城市》莎曼珊4度結婚！嫁小15歲工程師男友　婚禮僅12人參加

嘉義游泳教練超噁！傳不雅訊息性騷女學生　手機搜出一堆裸照

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

林佳龍午宴日台交流會長隅修三 盼台日加速推動簽署EPA

直擊／AAA開演！張員瑛嗲音中文開場：準備好了？李俊昊紳士拿水全被拍

美籍殺人分屍魔服刑「Catfish」辱獄警還吐口水　判無期再多1罪

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」！　9年前曾任金鐘翻譯受矚目

【開咬】調皮阿金咬沙發被阻止不放棄！爸：你是啄木鳥是不是

國際熱門新聞

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

Netflix收購華納！　影迷影響一次看

川普版《國安戰略》：不支持改變台海現狀

北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩

鄭麗文接受紐時專訪：時間不站在台灣這邊

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉

美股收紅近高點　台積電ADR漲0.61％

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

東京若爆規模7地震　1.8萬人死亡

宏國大選「親台候選人」微幅領先　華府密切關注

3寶爸崩潰！驗DNA才知「養別人小孩6年」

更多熱門

相關新聞

美財長：美國是中國盟友也是台灣盟友

美財長：美國是中國盟友也是台灣盟友

美國財政部長貝森特3日在《紐約時報》論壇上，公開稱美國同時為中國與台灣的盟友，被指是為緩解總統川普簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後的美中緊張氣氛。

中士為6萬淪共諜！竟因抖內女直播主欠債

中士為6萬淪共諜！竟因抖內女直播主欠債

賴清德公布1.25兆軍購預算　許淑華列三重點：台灣會守護自己

賴清德公布1.25兆軍購預算　許淑華列三重點：台灣會守護自己

藍白黨主席高峰會　徐國勇嘆很可惜：淪為攻擊會談極為失敗

藍白黨主席高峰會　徐國勇嘆很可惜：淪為攻擊會談極為失敗

台積電羅唯仁洩密案　經長龔明鑫證實「高檢署已介入調查」

台積電羅唯仁洩密案　經長龔明鑫證實「高檢署已介入調查」

關鍵字：

國家安全美國外交台灣定位拉美政策國際關係

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面