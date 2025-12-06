紐時：川普新版《國家安全戰略》大不同　「利益優先」不談民主

▲ 川普政府公布《國家安全戰略》。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府4日發布新版《國家安全戰略》，《紐約時報》指出，這份33頁官方文件透露，華府將要求拉美國家將重大政府合約「免招標」直接發包給美國企業，並將台灣定位為半導體與航運要地，而非民主價值典範，且不再對富裕國家進行價值觀說教，相當於宣告美國外交將徹底轉向「商業導向」路線，而非傳播民主。

《紐時》分析，新版《國家安全戰略》與川普2017年第一任期的版本形成強烈對比，當時的文件仍將世界描繪為「支持壓迫體制與擁護自由社會」的較量。如今最新版本卻明確宣示，「我們尋求與各國建立良好關係與和平商業往來，但不會強加與其傳統歷史迥異的民主或社會變革。」

文件指出，歐洲主流政府因移民問題面臨「文明消亡」危機，並宣稱這些政府「踐踏民主基本原則以壓制反對勢力」，更稱美國將培養對歐洲主流領袖的「抵抗力量」。瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）對此強烈抨擊，認為此戰略「將自己定位在歐洲極右翼的更右側」。

中東政策方面，文件稱將該地區定義為「國際投資的來源與目的地」，呼籲停止美國對波斯灣君主國的「說教實驗」，不再督促這些富裕國家放棄傳統和歷史政體。

對拉丁美洲的戰略更加露骨，文件宣告將「重申並執行門羅主義，恢復美國在西半球主導地位」。美國外交官也將積極尋找「重大商業機會，尤其是大型政府合約」。戰略明確要求，對那些最依賴美國，美國也因此對其有最大影響力的國家，必須確保美方企業簽署「獨家合約」。

就連長期被視為民主燈塔的以色列與台灣，也在新戰略中被「去價值化」。文件完全略過兩國的民主成就，僅從區域經濟重要性角度論述其戰略價值。台灣被描述為半導體供應鏈與航運要道的關鍵節點，而非共享價值觀的民主夥伴。

對中俄政策也大幅軟化，俄羅斯不再被描述為敵對勢力，僅稱「迅速停止烏克蘭衝突」是美國核心利益，而達成和平協議目標在於「重建與俄羅斯的戰略穩定」。中國則被定位為商業競爭者，文件呼籲與北京建立「真正互利的經濟關係」，延續川普與習近平10月宣布貿易戰休戰的精神。

拜登政府時期國安會中國事務主任秦江南（Jonathan Czin）指出，相較於拜登任內或川普第一任期版本，新戰略傳達給北京的訊息「更加友善」。前國防部長資深顧問考德威爾（Dan Caldwell）則稱讚，新戰略「真正打破冷戰後兩黨外交共識失敗的局面」。

但民主黨強烈批評，眾議院外交委員會首席民主黨議員米克斯（Gregory W. Meeks）抨擊，新戰略「拋棄數十年以價值觀為基礎的美國領導地位，轉而擁抱卑鄙無恥、沒有原則的世界觀」。