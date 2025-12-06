烏克蘭兒童遭俄綁架「送去北韓思想教育」！　恐怖洗腦營地曝

▲烏克蘭人權團體懷疑，在北韓官媒公開的俄羅斯青少年參訪松濤園的照片中，就有烏克蘭被綁架兒童的身影。（圖／記者王佩翊攝）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭人權團體指出，疑似有烏克蘭兒童在遭俄軍綁架後，被送至北韓江原道元山市的「松濤園國際少年團營地」接受思想洗腦教育。成立於1960年的松濤園長期作為北韓灌輸青少年共產教育的營地，如今更被懷疑淪為俄羅斯外包反西方思想教育的工具。

根據《每日北韓》報導，烏克蘭人權組織在美國華盛頓參議院公聽會上披露這起駭人聽聞的跨國人口販賣案例。烏克蘭「地區人權中心」法務專家卡特琳娜·拉舍夫斯卡在3日的聽證會中作證指出，目前已發現165個專門對烏克蘭孩童進行「軍事化與俄羅斯化」的再教育營地，分布於佔領區、俄羅斯、白俄羅斯及北韓境內。

拉舍夫斯卡在證言中指出，來自頓涅茨克州的12歲米夏（Misha）與來自辛菲羅波爾的16歲麗莎（Liza），被迫離開家鄉9000公里遠，送往北韓松濤園營地。證詞更揭露，2名兒童在營區內被灌輸「摧毀日本軍國主義者」的極端思想，甚至被安排與1968年攻擊美軍普韋布洛號軍艦（Pueblo）的北韓退役軍人會面。

引人關注的是，北韓官媒《朝中社》7月23日曾報導「朝俄少年親善營地」活動，公開34張照片顯示數十名疑似來自俄羅斯的少年參與其中。烏克蘭人權團體懷疑，這些照片中可能就有被綁架的米夏與麗莎身影。

成立於1960年的松濤園營地，長期作為社會主義陣營青少年交流據點，專門對共產圈青年實施意識形態教育。如今這個設施被懷疑淪為俄羅斯「外包」反西方思想教育的工具。

自從俄烏開戰後，俄方一再辯稱綁架烏克蘭兒童的舉動，是對佔領區未成年人的「保護」與「撤離」措施，但烏克蘭政府痛批這是違反國際法的「強制遷移」，屬於系統性「俄羅斯化」（Russification）政策一環。

分析認為，莫斯科當局企圖透過語言教育、軍事訓練將戰爭時期被孤立的兒童改造成未來士兵、政權忠誠分子，甚至培養成宣揚俄羅斯的海外代言人。