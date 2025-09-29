　
    • 　
>
親歐贏了！摩爾多瓦執政黨「狂掃過半得票率」　擊潰親俄陣營

▲▼東歐摩爾多瓦（Moldova）28日舉行國會大選。（圖／路透）

▲大選之前，執政黨支持者在首都街頭遊行。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

東歐國家摩爾多瓦（Moldova）28日舉行國會大選，親歐執政黨「行動與團結黨」（PAS）以50.03%得票率獲得壓倒性勝利，確保這個與烏克蘭接壤的迷你小國，繼續邁向歐盟整合之路。

法新社等外媒報導，29日公布的計票結果顯示，總統桑杜（Maia Sandu）領導的親歐執政黨「行動與團結黨」穩居第一，而親俄在野黨「愛國陣營」（Patriotic Bloc）僅獲24.26%選票慘遭重挫，其領袖前總統杜登（Igor Dodon）不服敗選，揚言發起「和平抗議」，指控執政黨「偷走選票」。

摩爾多瓦人口僅約240萬，是歐洲最貧窮的國家之一，長期因為親歐或親俄而存在社會分歧，民眾對經濟困境深感失望，但對於加入歐盟也有疑慮。這次投票被形容為1991年獨立以來「最重要的一場選舉」，可能決定該國究竟會繼續朝著歐盟靠攏，或者重新回歸俄羅斯懷抱。

▲▼東歐摩爾多瓦（Moldova）28日舉行國會大選。（圖／路透）

▲摩爾多瓦社會長期存在「親歐或親俄」的分歧。（圖／路透）

不過，選舉過程並不平靜，執政黨先前指控克里姆林宮砸下數億歐元「黑錢」干預選舉，歐盟也宣稱俄羅斯對該國發動「前所未見的假消息攻勢」。選前檢方針對「選舉腐敗」和「動亂企圖」進行數百次搜查，逮捕數十人。

投票日當天也狀況頻傳，海外多個投票站遭遇炸彈威脅，選民違法拍攝選票，還有人被非法載到投票所等。網路安全部門偵測到針對選舉基礎設施的多起攻擊企圖，所幸及時化解。

不過，總部位於該國首都基希訥烏（Chisinau）的智庫WatchDog.md分析師庫拉拉魯（Andrei Curararu）警告，克里姆林宮已經在這場行動中投注太多資金，無法輕易收手，可能透過抗議、收買國會議員等手段，阻撓親歐政府的組建。

30年來最重要大選！　摩爾多瓦「親俄or親歐」選民超分歧

進軍2年撐不住！　美妝大牌公告撤出台灣　
快訊／繼續拚復原！　光復鄉明天停班停課
心臟外科名醫「變身鏟子超人」　脫下白袍剷泥土！7萬人看哭
快訊／6縣市大雨特報
副總統勘災要災民迴避？　家屬澄清「是不滿花蓮縣府」
連假結束！鏟子超人1原因「離開想哭了」　大票人振奮：平日組接
花蓮賑災募款！　已募得逾4.3億

位於東歐的摩爾多瓦（Moldova）28日舉行國會大選，這次投票被形容為1991年獨立以來「最重要的一場選舉」，可能決定究竟會繼續朝著歐盟靠攏，或者重新回歸俄羅斯懷抱。

