逼普丁上談判桌！　英媒曝：美情報助烏克蘭打擊俄能源設施

▲ 澤倫斯基11日表示，與川普進行積極且富成效的通話。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國《金融時報》12日披露，美國情報部門過去數月來持續暗中協助烏克蘭，對俄羅斯能源設施進行遠程打擊，目的是透過聯合行動削弱俄國經濟實力，迫使總統普丁重返談判桌。

熟悉此計畫的烏克蘭及美國官員透露，美方情報單位已協助基輔成功攻擊多處俄國重要能源資產，包括遠離前線的煉油廠等。美國情報支援涵蓋航線規劃、飛行高度、攻擊時機及任務決策等各層面，使烏克蘭的遠程單向攻擊無人機能有效避開俄軍防空系統。

知情人士指出，華府密切參與所有階段的作戰規劃。一名美國官員說明，烏克蘭負責選定遠程攻擊目標，隨後由美方提供這些設施弱點的情報分析；美國也曾要求北約盟國提供類似支援。

本月稍早有2名美國官員向《路透》透露，華府將向烏克蘭提供有關俄國遠程能源基礎設施目標的情報，也正考慮是否提供可用於此類攻擊的飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基11日則表示，他與美國總統川普進行了「積極且富有成效」的通話，討論俄軍對烏國能源系統的攻擊。他在X平台發文寫道，「我們討論了加強防空能力的機會，以及確保這項目標的具體協議。針對如何真正加強實力，我們有很好的選項和紮實的構想。」