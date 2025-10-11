　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞

普丁替川普抱不平！　酸諾貝爾把和平獎「頒給沒貢獻的人」

▲▼美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲川普未獲諾貝爾和平獎，普丁為他抱不平。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

2025年諾貝爾和平獎10日公布得獎人選，由委內瑞拉反對派領袖馬查多獲得殊榮。然而俄羅斯總統普丁當日公開為美國總統川普抱不平，稱讚其為和平做出的努力卻未獲諾貝爾和平獎，實屬不公。普丁同時表達希望延長美俄核軍備條約1年的願望。

根據《美聯社》報導，在塔吉克前蘇聯國家峰會期間，普丁被記者問及如何看待川普角逐諾貝爾和平獎敗給委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）一事時，普丁表示，自己並非決定獎項之人，不便直接評判，但對川普在加薩和烏克蘭停火方面的貢獻大加讚賞。

他說，「他確實在解決這些持續數年甚至數十年的複雜危機上付出很多努力」，若加薩停火協議得以順利執行，將是「歷史性」的成就。

川普隨即在Truth Social平台回應，他轉發普丁談話影片發表感謝，強調對方讚揚他為解決全球危機所做的努力。普丁雖未直接評論馬查多獲獎，但暗批諾貝爾委員會過去曾將和平獎頒給對全球和平毫無貢獻的人。

普丁說，「委員會曾把諾貝爾和平獎頒給對和平毫無作為的人，有個人，不論好壞，一個月、兩個月內就得獎了，為什麼？他根本什麼都沒做。我認為這些決定嚴重損害了這個獎項的聲望。」

白俄羅斯獨裁領袖盧卡申科更是直言不諱，稱委員會未將獎項頒給川普是「純粹愚蠢」。盧卡申科表示，挪威諾貝爾委員會成員「在各個方面都對和平進程造成損害」。值得注意的是，盧卡申科曾於8月與川普會談，促成美國斡旋釋放數十名白俄政治犯並解除對該國航空公司的制裁。

談及已持續逾3年半的俄烏衝突，普丁透露，他與川普在8月阿拉斯加峰會上討論了解決方案。普丁說，「整體而言，美俄雙方都理解應朝哪個方向前進，以及為結束這場衝突應努力達成什麼目標。」不過他也強調，當時已經告訴川普，自己需要更多時間思考，並與俄國盟友討論。

普丁認為，「這些複雜議題需要進一步分析，但我們仍致力於在安克拉治的討論，或許我們仍能基於安克拉治的協議和討論取得很多成果。」

在核軍備控制方面，普丁希望莫斯科與華盛頓能同意將2010年《新削減戰略武器條約》延長一年。該條約限制兩國部署核彈頭不超過1550枚，飛彈和轟炸機不超過700架，不過2月已到期。川普曾表示，延長條約「聽起來是個好主意」。

普丁周五表示，若有善意，美俄仍有足夠時間就延長條約達成協議。但他也警告，若美方認為不需要，「對我們來說完全不重要」，因為俄國已升級戰略核武庫並準備部署新武器。同時他警告，條約失效將意味著全球兩大核武強權間不再有任何軍備控制協議。

普丁表示，「如果美方認為可接受且有用，我們準備談判，如果不是，那就算了。這會很可惜，因為在戰略攻擊性武器領域，威懾力將蕩然無存。」

10/10 全台詐欺最新數據

416 1 5562 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

連假探母車禍亡！　驚悚畫面曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

