澤倫斯基喊話川普：加薩能停火　俄烏戰爭也能畫下句點

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日與美國總統川普通話。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日與美國總統川普通話，肯定他在加薩成功促成停火，並藉此強調，只要有意願與實力，包含烏俄戰爭在內，全球其他地區的戰爭也都有可能畫下句點。

根據CNN報導，澤倫斯基與川普（Donald Trump）通話後，在社群平台X發文指出，「如果某個地區的戰爭能被制止，那麼其他戰爭也一定有可能被結束——包括俄羅斯發動的戰爭。」

雙方除了討論中東停火，也聚焦在烏克蘭國內防禦情勢，特別是俄軍針對能源系統的攻擊，以及如何進一步強化防空能力。澤倫斯基透露，目前正與美方針對具體防禦合作協議展開討論，以確保相關計畫得以順利推動。

澤倫斯基也不忘向川普喊話，「俄羅斯那一方必須有真正願意參與外交的準備，而這種準備，是可以靠實力達成的。謝謝你，總統先生！」

澤倫斯基後續在貼文中指出，俄羅斯正趁國際社會聚焦加薩戰爭之際強化攻勢，呼籲美國與盟國持續對俄施壓、支援烏克蘭，避免莫斯科趁勢擴大戰事。

他強調，雖然加薩地區和平進展有望，但某地區的和平安全愈加穩固，對全世界來說就會帶來更多正向機會。

澤倫斯基透露，美方已釋出「必要訊號」顯示正積極尋求進一步強化雙邊合作的方式，烏方對此表示感謝。