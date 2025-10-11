　
450無人機+30飛彈狂轟！俄軍夜襲烏克蘭　9州大停電30傷亡

▲▼450無人機+30飛彈狂炸！俄軍夜襲烏克蘭　9州大停電20傷亡。（圖／Ukraine`s emergency service DSNS in Kyiv region）

▲俄羅斯夜襲烏克蘭，消防人員緊急滅火。（圖／Ukraine`s emergency service DSNS in Kyiv region）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯對烏克蘭發動大規模攻擊，在10日深夜至11日清晨動用超過450架無人機及逾30枚飛彈，重創烏克蘭能源基礎設施，造成包含首都基輔在內的9個地區大範圍停電，至少30人傷亡。

根據BBC報導，基輔市長克利茨科證實，市內12人在襲擊中受傷，超過54萬用戶一度斷電。南部扎波羅熱州更傳出慘劇，一名7歲男童不幸喪生，另有7人受傷。中部切爾卡瑟州也有10人受傷。

俄羅斯國防部證實這項襲擊任務並聲稱，此次動用包括極音速飛彈在內的高精度武器展開「大規模攻擊」，目標鎖定烏克蘭「軍工複合體」使用的能源設施。事實上，隨著冬季來臨，俄軍明顯在加強對烏克蘭能源及交通基礎建設的破壞行動，企圖透過切斷民生必需品供應來打擊烏軍士氣。

澤倫斯基在社群媒體上強烈譴責，「我們需要的不是空洞的言辭，而是美國、歐洲和G7國家採取決定性行動，部署防空系統並加強對俄制裁。」他特別提到，有超過450架無人機和30多枚導彈瞄準了烏克蘭的能源基礎設施，這波攻勢針對的是「能維持正常生活的一切設施」，在氣溫轉冷之際顯得格外「蓄意且有計畫性」。

基輔東區災情最為慘重，超過7000棟建築一度斷水數小時，地鐵等大眾運輸系統也嚴重受創，部分車站被迫關閉。烏克蘭緊急服務部門釋出消防人員撲滅10層大樓火勢的畫面，凸顯攻擊造成的破壞程度。當局隨即在基輔及其他城市街頭設置帳篷，為民眾提供熱水及充電服務。

烏克蘭能源部長赫林丘克指出，「就在3年前的今天，我們的電力系統遭遇首波大規模攻擊，如今俄國持續將寒冷與黑暗當作恐怖工具。」

