巴西機場「停機坪大火」！濃煙吞噬整架飛機　169乘客跳梯逃生

▲濃煙吞噬這架飛機，全機旅客緊急逃生。（圖／翻攝自X／@TheInsiderPaper）



記者王佩翊／編譯

巴西聖保羅國際機場4日晚間發生停機坪火警，一架南美航空（Latam Airlines）客機在準備起飛前，因外部設備突然起火，緊急疏散機上169名乘客，所幸無人傷亡。從現場拍攝的影片可以看到，起火點位於飛機正下方，火勢不斷向上竄，濃煙更是包圍整架飛機，場面十分危險。

根據《海峽時報》報導，這起意外發生在4日深夜，該架班機原定飛往巴西南部大城阿雷格里港（Porto Alegre）。南美航空在聲明中表示，這起意外沒有造成人員受傷，情況很快獲得控制。該公司強調，停機坪的外部設備起火，冒出的濃煙觸發了機場安全警報系統，因此機組人員立即執行緊急疏散程序。

BREAKING: Passengers evacuated from a Latam Airlines plane at São Paulo’s Guarulhos International Airport in Brazil after a fire broke out in ground equipment used to load the aircraft’s cargo. pic.twitter.com/bAKR46Wesn — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 5, 2025

從網路流傳的現場影片顯示，這架空中巴士A320客機的機腹下方冒出熊熊火焰，黑煙瀰漫整個停機坪。其他畫面則拍攝到乘客匆忙沿著黃色逃生滑梯滑到跑道上，場面相當驚險。

根據南美航空後續回應，169名乘客中有159人最終在5日上午順利抵達目的地阿雷格里港，另外10名乘客則安排搭乘其他航班或採用陸路交通前往目的地。

管理聖保羅國際機場的GRU機場公司（GRU Airport）透露，火警發生期間，其他飛機的加油作業暫停了10分鐘，確保現場安全無虞，同時強調將全力配合相關單位進行事故調查，釐清起火原因。

南美航空則透露，起火點位於負責貨物裝載的分包廠商設備，並非客機本體出現問題。