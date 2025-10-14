　
    • 　
>
長榮空服猝逝「是職場鬼故事」！她開批本土企業1理念：超衝擊

▲▼長榮女空服員猝逝，同事到告別式追思。（圖／記者白珈陽攝）

▲長榮女空服員猝逝，同事到告別式追思。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

長榮航空孫姓空服員執勤途中突身體不適，返台後病情急轉直下，最後病逝，疑與史迪爾氏症有關，再度引爆「航空業血汗文化」的討論。知名作家部落客「潔媽」感嘆，「什麼是職場鬼故事？這就是職場鬼故事！」這類「拿雞毛當令箭」的主管在各行各業都有，「沒想到能毫無同理心到這種程度，鬧出人命，還是第一次聽見。」

潔媽回憶，自己從外商轉到本土企業後，最難適應的是對「請假」與「休假」態度的天壤之別。她說，在外商銀行時，年假有三週，公司甚至規定要連休一半，「因為企業相信員工放鬆後效率更高。」
但到了本土企業，她卻見識到截然不同的文化，「連請個病假都像犯了錯，被准假還要感激涕零。」她指出，若公司人力規劃精算到「一人當兩人用」，導致有人請假就運作不順，「問題根本在企業制度。」

潔媽也分享自身經驗，曾因底下員工請太多病假被老闆責備，「他說要告訴員工，不要以為請病假是權利，在老闆眼裡，員工保持健康出勤才是義務。」甚至有人還講出「身體不好就辭職回家，公司不是療養院。」

她語重心長地說，「勞工階級的命，真的像牛馬。」要在生計與生涯發展間掙扎，許多時候只能無奈接受。她勸大家兩件事最重要，「一，把自己的本事練好，讓自己有選擇權；二，一定要有儲蓄習慣，這是底氣。」

她強調，沒有存款只能靠當月薪水過活時，「就只能任人宰割」，至少要有緊急預備金，「當遇上不合理對待時，能有底氣說一句『老子不幹了！』」

潔媽也提醒，「責任心與服從性若被人性中的惡濫用，就會成為悲劇的起點。」她呼籲企業主應警覺，「若發現有這種『劣幣主管』，一定要及時處理。」最後她寫下沉重的一句：「公司少了你，照樣能運行；但對你的家人來說，少了你，天地會變色。」

她叮嚀大家，「如果身體不舒服，千萬別硬撐，就算不准假，也要活下去。」最後則下hashtag「#工作可以再找」、「#但人命無法重來」。

10/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

