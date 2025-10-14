　
空姐猝逝！他愣「一堆人仍要當空服員」　網曝原因：跟台積電一樣

▲長榮航空。（圖／記者廖婕妤攝）

▲空服員外表風光，實際承受龐大時差與健康壓力。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

長榮航空一名孫姓空服員執勤途中突身體不適，返台後病情急轉直下，短短16天後病逝，疑與史迪爾氏症有關。消息曝光後，再度引爆「航空業血汗文化」的討論，而一名網友直言，每年航空公司一開缺，依然吸引上千人搶報，空服員更屢次被票選為夢幻職業之一，讓他好奇「這個行業的魅力到底在哪？」

一名網友在Dcard表示，看到空姐殞命的消息，原因與航空業血汗文化有關，但令原PO感到好奇的是，每年招考仍一堆人搶著報名，空服員也經常被票選為夢幻職業之一，薪水福利好像也都不錯。

原PO也坦言，許多人覺得空服員光鮮亮麗、能出國飛來飛去，看似能環遊世界，但其實背後是嚴苛的工時與高壓服務環境，「要犧牲健康跟生活品質，光是時差就有得調適了，女生還會有經期大亂的問題，為了工作賠上健康實在不值得！」

儘管如此，原PO強調，並非批評航空業或準備考試的人，只是單純好奇「這個產業的魅力在哪？以局外人想到的好處大概就是，可以優先買到便宜機票、去很多不同國家之類的？」

底下網友回應，「空姐相對其他職業算是高薪又輕鬆的高CP值工作了」、「我身邊長得漂亮、英文不錯的人都去當空姐了，當然知道這是一個很累的工作，但要他們來做那種比較輕鬆坐在辦公室、薪水不高的，他們更寧願繼續當空服員吧？一般的工作也未必就身心健康、有生活品質」、「 1.可以利用工作之便旅遊、2.不做空服員的話，找不到起薪＋發展更好的工作；3.可以認識條件更好的異性」、「能在年輕的時候看看世界真的很棒，又能賺錢，高機率能嫁給有錢人，未來沒當空服員後也不用怕沒工作。親戚也是在航空業，做個10年就去當家庭主婦了」。

也有人更實際舉例，「就跟台積電一樣，裡面的人罵得要死，外面的人一直想擠進去，大概是這樣」、「跟老師一樣啊，一堆人勸退還是一堆人要考」、「跟台GG一樣吧」、「大部分套在工程師也適用，擠破頭」。

關於長榮航空孫姓空服員猝逝消息，她於9月24日值勤米蘭班時身體不適，友人爆料指控，孫女其實在機上多次求助，卻未獲協助，更疑遭座艙長刁難。今（14日）告別式上，孫姓胞姊強調，她不想網路霸凌座艙長，但她認為長榮公司制度上要檢討，職場文化很不健康。媒體再問，是否將會對長榮提告？胞姊表示不會提告。

民航局表示，經檢視組員報告，當時的事務長（座艙長）並未在報告中提及飛機上有空服組員生病等異常事宜，相關細節目前長榮正和組員聯絡釐清中，將持續積極調查長榮航空處理情形。

10/13 全台詐欺最新數據

長榮航空一名34歲孫姓空服員日前執行自米蘭返台勤務，期間因身體不適，下機後搭救護車就醫，卻在16天後於本月10日不幸逝世，引發輿論撻伐，今(14日)家屬舉行告別式。據悉，約在上午9點多左右，長榮派2、3人到場向孫女家屬致意後便離去。

