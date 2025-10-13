　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮空服員疑罹罕病猝逝！一原因死亡率極高...3大症狀快就醫

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空1名外型甜美、亮眼的34歲空服員疑似罹患史迪爾氏症，執勤途中突感不適，返台後病情急轉直下不幸病逝。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

長榮航空1名外型甜美、亮眼的34歲空服員執勤途中突感不適，返台後病情急轉直下不幸病逝。據悉，該名空服員疑似罹患史迪爾氏症，為少見的自體免疫疾病，臨床表現都是不明原因發燒，全球發生率約為10萬之一。消息一出，也讓這種陌生的疾病引發外界高度關注。專家說，史迪爾氏症與重感冒、藥物過敏、甚至細菌感染非常相似，導致診斷不易，許多患者常被當作一般感染治療卻不見好轉，延誤了黃金治療時機。

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫中心副院長、過敏科主任陳怡行表示，成人史迪爾氏症是一種全身性的發炎性免疫疾病，目前醫學上尚未找到確切的致病成因，全球發生率約10萬分之1，嚴重時可能引發心包膜炎、肺炎、或更為致命的「巨噬細胞活化症候群」，死亡率極高。

台中亞洲大學附設醫院過敏免疫風濕科顧問醫師蔡肇基則說，成人史迪爾氏症的好發族群主要有兩個高峰，分別是15至25歲的年輕人，以及36至46歲的中年人，正值人生黃金階段。

此外，蔡肇基也提到，史迪爾氏症最棘手之處，在於其症狀極易與其他常見疾病混淆。患者在臨床上常會出現持續超過一週的間歇性高燒（一天發燒數次）、身體出現鮭魚肉色的紅疹、喉嚨劇痛、關節痠痛以及淋巴結腫大等症狀。

蔡肇基也呼籲，成人史迪爾氏症的發病原因不明，若民眾發現自己或家人出現「每天反覆發燒」、「身上出現不明紅斑」、「關節發炎疼痛」這三大關鍵症狀，且遲遲未癒，就應高度懷疑可能是此症作祟，務必盡快至免疫風濕科尋求專業診斷。

10/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

