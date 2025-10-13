　
長榮空姐猝逝！醫示警3重點：保障不能剛好，要替後面爭取存活時間

▲▼長榮航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長榮航空一名空姐在值勤時身體不適，返台就醫後不久病逝，消息引發台灣社會討論。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者趙蔡州／綜合報導

長榮航空34歲孫姓空服員9月底值勤時，疑因罹患史迪爾氏症身體不適，回台後病情更急轉直下，短短16天就不幸病逝，消息一出立刻引發台灣社會討論。醫師姜冠宇表示，長期跨國境工作者本身就有一定程度風險，因此在「保障」上有3點必須注意，不能剛好就好，「因為你很有可能還要替後面爭取存活時間，從第一分鐘就開始」。

姜冠宇13日晚間在臉書表示，空服員不明原因離世令人遺憾，但是這很難認定是職災或過勞而亡，因除了心血管相關疾病被明確定義，其他疾病則是個案審查，長期跨國境工作者本身就有一定程度風險，不論是傳染病或遇上罕見病況而就醫不順利，因此他想藉著這次事件示警3點針對跨國境工作者的注意事項。

首先，現在傳染病很麻煩，有可能第一線治療會運氣不好，遇上抗藥性強的病原體，所以千萬別以為有準備抗生素就沒事，抗藥性已經是全球問題，「抗生素沒效就是疾病繼續進展，有發燒甚至到了畏寒，已是嚴重激素風暴狀況，這是敗血症，等到血壓低、呼吸窘迫，就是戰火要擊沉自己了，這就是敗血性休克」。

其次，死者對話紀錄提到的史迪爾氏症（Still’s disease），這個疾病一般來說很少見，是身體系統誤認自己在開戰，就陷入細胞激素風暴，是一個要擊沉自己的反應，是自體免疫反應，特徵跟敗血症、敗血性休克很像，史迪爾氏症雖引起原因不明，但從過往一些案例分析，可能在感染或感染結束後出現，但要診斷、確定這些症狀及治療，要搶時間送到重症單位才有可能展開，第一線是不可能完成的。

他說，綜合前2點，他第3點要呼籲，無論是抗藥性感染所致敗血性休克，或史迪爾氏症這種罕見病，又或是任何可能複雜的風險狀況，針對空服員或國際旅遊、觀光工作等長期跨國境工作者的保障，「千萬不要對『緊急就醫』的想像是『碰到』就好」，而是要設想到病情可能在第一線接手後仍有疾病進展，更不要說醫療單位拿到藥就好，必須預設空間到後面的重症如果發生，要怎麼轉診才會順利。

他強調，對於每一個高度流動工作者就醫最好的保障，就是先想好這個「綠色通道」，才能加速一開始就要快狠準就醫，「因為你很有可能還要為後面爭取存活時間，從第一分鐘就開始，這也是國際轉診平台在做的事，台灣也有這樣的產業，而大家需要花時間去認識它，希望這樣的想法對大家有幫助」。

10/12 全台詐欺最新數據

來台掃20包砂糖出境驚動海關　日本老闆證實「收到台糖聯繫」

長榮空姐猝逝！工會怒揭「請假恐被懲罰」

長榮空姐猝逝！工會怒揭「請假恐被懲罰」

長榮航空34歲孫姓空服員自米蘭返台後身體不適，返台16天後不幸離世，引發外界關注是否存在請假受限或管理疏失。對此，長榮航空企業工會與桃園市空服員職業工會13日聯合發出聲明，強烈譴責長榮航空未盡保護員工之責，痛批公司「是台灣的違法大戶」，並要求全面檢討管理制度與出勤規範。

空服員病逝　勞動部：長榮多次違法

空服員病逝　勞動部：長榮多次違法

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

長榮空服員疑罹罕病猝逝　醫曝3大症狀快就醫

長榮空服員疑罹罕病猝逝　醫曝3大症狀快就醫

立榮怪客機上嗑7便當「邊吐給空服清」！

立榮怪客機上嗑7便當「邊吐給空服清」！

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

川普：戰爭結束了！抵達以色列受到「英雄式歡迎」

川普：戰爭結束了！抵達以色列受到「英雄式歡迎」

