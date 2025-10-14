央廣內鬼是他的人？　黃國昌斥胡說八道：吳工程師跟我檢舉

記者陳家祥／台北報導

中央廣播電台日前遭駭客入侵，首頁版面遭置入「五星旗」引發外界討論，北檢查出央廣內部的吳姓網站工程師、岳姓主管及黃姓業者涉案。《鏡週刊》今（14日）爆料，涉案員工被民眾黨主席黃國昌吸收，用來破解、甚至竊取網路機敏資料；對此，黃國昌反批，完全是虛構故事、胡說八道，「《鏡週刊》是又開始連載科幻小說了嗎？」自己從不做這種事情，吳姓工程師向他檢舉央廣有資安漏洞，他請對方進一步提供資料，《鏡週刊》卻擷取對話編故事，「徹徹底底的莫名其妙」。

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）



針對《鏡週刊》爆料，黃國昌說，他沒什麼要解釋的，《鏡週刊》整天張冠李戴、虛構故事、胡說八道，不曉得到底是蠢還是壞？還是又壞又蠢？把完全不相干的東西全部自己在編科幻小說，現在《鏡週刊》是又開始連載科幻小說了嗎？看了那些報導以後，對於《鏡週刊》捏造故事的能力，只能夠說真的說是歎為觀止，「什麼我養駭客去入侵人家個資？胡說八道」。

「我從來不幹這種事情的，最好笑是鏡週刊用虛構故事，還想要幫林錫耀洗白喔？」黃國昌說，也要謝謝《鏡週刊》提醒社會大眾，原來林錫耀把黑手伸到檢調裡去喬人事的事情，社會好像已經忘了，因為也沒什麼媒體在追，又喚起了大家的記憶。

接著黃國昌說明，央廣那位吳姓工程師，事情很簡單，就是他來檢舉央廣有資安漏洞，用的公司好像有在中國那邊經營事業，「我請他進一步提供資料，他的資料沒提供完整，結果《鏡週刊》就用這些隻字片語，人家檢舉我的對話紀錄，在那編故事，「我必須要說，簡直是莫名其妙、徹徹底底的莫名其妙」。

「但我覺得這件事也可進一步讓大家好好思考一件事，什麼叫做黨檢媒三位一體的國家機器，又動起來了。」黃國昌說，今天北檢如果真的掌握了什麼黃國昌竟然養駭客去入侵個資的事情，那就大大方方來約談啊？怎麼不是這樣做？怎麼又把一些片面扭曲的資訊洩露給《鏡週刊》編故事，去年的既視感非常、非常強烈，對於民進黨黨檢媒三位一體這種拙劣手法感覺到非常不齒。

針對《鏡週刊》指控駭客集團把對話紀錄上傳暗網兜售？黃國昌說，「我從來就沒有什麼駭客集團，說我上網來兜售，請問證據在哪裡？他們指控我的駭客集團，他們證據是什麼？」

黃國昌說，林錫耀手伸到司法檢調去喬東西，那是網路上面出來以後，目前為止民進黨從頭到尾都在迴避這個問題，「現在是為了幫林錫要洗白，然後不分青紅皂白，往我身上潑糞，說那東西是我上網去兜售，簡直是莫名其妙」。

至於是否會提告《鏡週刊》？黃國昌說，如果真的要告《鏡週刊》不曉得要告幾條，「裴偉身上現在應該背著上百條官司吧？你覺得他們在做這種生意牟利的人會在意這種事嗎？」還是會把精力放在該做的事情上面，在這過程當中，做一些超越法律紅線的事，「請大家放心，該負的責任，他們必須要負」。