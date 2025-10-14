黃國昌操弄駭客！　工具人揭真相痛批：愛刷存在感的政客

▲黃國昌（右）透過助理鄭凱燁（左）吸收具有電腦長才的駭客集團，多次在網路上破解、取得關鍵資料。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，黃國昌與吳姓駭客合作，最早要追溯到二○一九年九月，黃以時代力量立委身分，在立法院質詢新北市新莊區「紐約家具設計中心」違建案，利用吳的電腦長才取得商家的機敏資料及關鍵訊息，旋即又邀集相關單位會勘位在環中東路一段的紐約家具台中分館，質疑業者租用農地卻未農作，除了國有財產署早知業者占地涉圖利，台中市都發局開出勸導單後未再有裁罰動作，只剩消防局每季開出三萬元罰單，痛批這些單位都在打假球。

後來，黃國昌於2020年11月成立「公益揭弊暨吹哨者保護協會」，四處舉辦活動接觸不同團體，打響名聲後又安排5位左右手，在北中南三地招募各式人才，不少支持者還加入黃的網路後援團，人數逼近萬人，黃即以揭弊為名鞏固這群人，並由支持者發揮各自的專長，協助蒐集資料「揭弊」，若遇重大「弊案」，則另組LINE群組發包工作，每次酬勞十幾萬元不等。

▲黃國昌透過駭客取得關鍵資料，在立法院質詢痛批官員，揚言要揪出幕後黑手，雙方首次合作即是紐約家具違建案。

「都是虛張聲勢，要我們當義工幫他處理弊案！」一名曾加入黃國昌官方後援會的粉絲告訴本刊，黃會以討論弊案為由，讓能力較好的網軍或駭客到民眾黨服務處面談，黃通常會先在白板寫下弊案的關鍵字，要求與會者當場分析，指出揭弊方法、人物跟關鍵因素，有如資格審核評比。

該人士直言，黃就是一副面試官的姿態，要大家拿出真本事，說這樣才能與他共事，如今回想起來，擺明是要大家免費提供他揭弊的方案。「他不是揭弊戰神，只是一個愛刷存在感的政客！」一名曾幫黃國昌在網路蒐集資料的人士向本刊說。

該人士還提到，起初他以為是單純協助揭弊，但發現黃國昌集結大家幫忙說要打擊弊案，打造正義人設，私下卻找駭客駭入政府機關網站偷資料，甚至耍手段讓眾人攻擊政敵，連黃看不順眼的對象也要大家幫忙肉搜、替他出氣，這些網暴行為，根本與揭弊無關。



更多鏡週刊報導

黃國昌操弄駭客4／利用網軍肉搜三立記者 蔥粉禁衛軍霸凌套路曝光

黃國昌操弄駭客／吸收駭客竊個資 黃國昌遭爆組網路禁衛軍剷除異己