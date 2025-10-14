　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌爆組「網路駭客」禁衛軍　成員曝光

黃國昌遭控以揭弊為名吸收駭客再盜取資料，恐涉犯妨害電腦使用罪與《個資法》。（鏡報李智為）

▲黃國昌遭控以揭弊為名吸收駭客再盜取資料，恐涉犯妨害電腦使用罪與《個資法》。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席黃國昌指揮狗仔集團偷拍政敵醜聞不斷延燒，詎料，與中央社同樣由政府補助成立的中央廣播電台，近來驚爆遭駭客入侵，本刊調查發現，涉案員工早就被黃國昌吸收，用來破解甚至竊取網路的各項機敏資料，更離譜的是，若發現有不利黃國昌的言論，黃的網路禁衛軍還會駭進戶政單位查留言者的個資，進行檢舉、出征及霸凌。

知情人士透露，日前一項檢調人事遭暗網披露，就是這一群人所為。本刊取得黃國昌與駭客的對話截圖，顯示黃除了組狗仔集團偷拍政敵外，還吸收有電腦專長的工程人員扮駭客竊取個資，黃所涉的醜聞風暴持續擴大。

該人士提到，指先前黃國昌踢爆調查局喬人事案，靠一批駭客作義工，無償替他抓取前民進黨祕書長林錫耀在Telegram與時任法務部長蔡清祥、國安會諮詢委員陳俊麟討論司法高層人事案的對話資料，林錫耀當時就懷疑手機遭駭，相關對話截圖後來遭變造，已委由律師提告查明真相。

黃國昌與駭客對話內容曝光，他貼出一份某政府機關的名冊檔案請求對方協助，卻未循索資管道，令人匪夷所思。（示意畫面）

▲黃國昌與駭客對話內容曝光，他貼出一份某政府機關的名冊檔案請求對方協助，卻未循索資管道，令人匪夷所思。

黃國昌與駭客互動頻繁，他再次請求對方協助取得一份檔案。（示意畫面）

▲黃國昌與駭客互動頻繁，他再次請求對方協助取得一份檔案。

一名曾加入黃國昌官方後援會的粉絲告訴本刊，黃會以討論弊案為由，讓能力較好的網軍或駭客到民眾黨服務處面談，黃通常會先在白板寫下弊案的關鍵字，要求與會者當場分析，指出揭弊方法、人物跟關鍵因素，有如資格審核評比。

他並舉臉書粉專「鬼針草聯隊」為例，說這個由死忠蔥粉組成的網路社團，每天都會在網路搜尋不利黃國昌的言論，還肉搜原始貼文者個資，替黃出氣。像是最近藝人劉香君老公、台灣資深製作人李能謙被揪出扮演智障小草搞民眾黨，就是被在網路海巡的蔥粉抓包，將資料交給黃國昌助理鄭凱燁，再由黃的駭客集團侵入戶政單位查出李的背景等個資，最後找人將資料交給檢調單位，一條龍作業替黃掃除黑粉。

遭黃國昌吸收的吳姓電腦鬼才（圖），近來涉嫌置換央廣首頁，被意外發現他是黃國昌的駭客集團成員之一。（翻攝臉書）

▲遭黃國昌吸收的吳姓電腦鬼才（圖），近來涉嫌置換央廣首頁，被意外發現他是黃國昌的駭客集團成員之一。

此外，網紅四叉貓近日爆料，黃國昌月砸九十萬元找徵信業者跟監二名時代力量人士，消息一出，讓曾幫黃在網路蒐集資料的人士相當生氣，因為鄭凱燁替黃國昌交代任務，幾乎不提酬勞，行徑跟踢爆藍營立委王鴻薇的律師柯晨晧所言「慣老闆王奶奶不給錢」一模一樣，這也讓很多蔥粉驚覺，黃國昌用揭弊為名無償讓支持者扮駭客、當義工，只是為了拉抬個人聲量。


更多鏡週刊報導
黃國昌操弄駭客1／官網被掛五星旗爆案外案　央廣工程師竟是黃國昌吸收駭客
黃國昌操弄駭客2／喬檢調人事截圖瘋傳也是出自黃網軍　揭蔥粉駭客暗網兜售內幕

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超激勵！　啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機
首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐
台積電ADR暴漲近8％！　美股大反攻飆紅587點　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌操弄駭客！　工具人揭真相痛批：愛刷存在感的政客

黃國昌網軍竊取「三立記者」不公開影片　霸凌套路曝光

黃國昌爆組「網路駭客」禁衛軍　成員曝光

國民黨魁之爭開第一槍　南投副議長：郝龍斌當選就退黨

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」　喊喵迷不會只在贏球才愛他們

花蓮縣府要求中央擬定＆執行疏散避難計畫　政院：依法屬地方權責

吳子嘉爆打麻將欠千萬賭債！柯建銘不忍了　提告加重誹謗、公然侮辱

逃逸移工「賣帳戶給詐團」暴增4倍　王世堅：人跑了重罰也沒用

大坪頂變柏油山！藍女將戰高市府　柯志恩籲賴瑞隆：向選民交代

陳菁徽轟鳳山水庫驚見光電板　高市府曝：韓國瑜同意籌設許可

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

川普：戰爭結束了！抵達以色列受到「英雄式歡迎」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

黃國昌操弄駭客！　工具人揭真相痛批：愛刷存在感的政客

黃國昌網軍竊取「三立記者」不公開影片　霸凌套路曝光

黃國昌爆組「網路駭客」禁衛軍　成員曝光

國民黨魁之爭開第一槍　南投副議長：郝龍斌當選就退黨

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」　喊喵迷不會只在贏球才愛他們

花蓮縣府要求中央擬定＆執行疏散避難計畫　政院：依法屬地方權責

吳子嘉爆打麻將欠千萬賭債！柯建銘不忍了　提告加重誹謗、公然侮辱

逃逸移工「賣帳戶給詐團」暴增4倍　王世堅：人跑了重罰也沒用

大坪頂變柏油山！藍女將戰高市府　柯志恩籲賴瑞隆：向選民交代

陳菁徽轟鳳山水庫驚見光電板　高市府曝：韓國瑜同意籌設許可

影后歸亞蕾悄返台拍戲！　「5.5萬徵醫護助理」懂CPR優先採用

海岬型船運價飆漲是因七成航往中國　美國上市船東恐難逃港口費

專訪／《人生清理員》田調永生難忘！黃冠智目睹「燒炭現場」嚇傻

央廣「駭客工程師」背景超驚人！　黃國昌伸手進暗網

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票…張語芯無所謂

街口胡亦嘉開庭對女檢比中指　道歉曝原因！再喊比100次都不夠

台南關子嶺溫泉美食節5亮點先看！吃天下第一鼎雞湯　看百鬼夜行

「法首位入獄前總統」沙柯吉　傳10／21入獄服刑

央廣被掛五星旗「涉案工程師」　竟是黃國昌駭客團成員

官網遭駭換上五星旗　央廣喊告！涉案工程師遭停職

王世堅駐唱畫面流出？賴銘偉唱〈沒出息〉撞臉本尊

政治熱門新聞

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

南投副議長：郝龍斌當選就退黨

不忍了！　柯建銘突發刑事告訴狀提告吳子嘉

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

狂嗆劉世芳裝瞎胡說八道　傅崐萁：撤離災民由「鄉鎮市公所」負責

逃逸移工賣帳戶給詐團　王世堅：人跑了重罰也沒用

花蓮縣府要求中央擬定＆執行疏散避難計畫　政院：依法屬地方權責

王鴻薇駁授意助理向藥商索賄　張凱維被即刻停職「喊告指控人」　

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

北市新壽分手費多少？　她拋1解方有望省下百億

秒變「賴醫師」！賴清德從政至今救9人　飛到國外醫師魂也爆發

更多熱門

相關新聞

機上叫救護車要自費？航務員揭SOP打臉

機上叫救護車要自費？航務員揭SOP打臉

長榮空服員病逝事件持續延燒，外傳當事人返台時，曾向座艙長求助，希望能協助叫救護車，卻被以「要自費」理由拒絕，引發輿論譁然。對此，一名機場航務單位人員說明，若空中有需要醫療資源，經機長聯繫地面，機場就會支援，「完全免費」。

印尼女傭閃辭嫁機師　驚人身家曝

印尼女傭閃辭嫁機師　驚人身家曝

鳥類集體異常恐對人造成連鎖災難

鳥類集體異常恐對人造成連鎖災難

王祖賢40年前打籃球仙照出土！網掀「超台背景」

王祖賢40年前打籃球仙照出土！網掀「超台背景」

空服員不敢請假病逝　長榮血汗爭議一次看

空服員不敢請假病逝　長榮血汗爭議一次看

關鍵字：

鏡週刊黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

家寧新片觀看跌破5位數被抓包「私帳自問自答」

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面