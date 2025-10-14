黃國昌爆組「網路駭客」禁衛軍　成員曝光

▲黃國昌遭控以揭弊為名吸收駭客再盜取資料，恐涉犯妨害電腦使用罪與《個資法》。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席黃國昌指揮狗仔集團偷拍政敵醜聞不斷延燒，詎料，與中央社同樣由政府補助成立的中央廣播電台，近來驚爆遭駭客入侵，本刊調查發現，涉案員工早就被黃國昌吸收，用來破解甚至竊取網路的各項機敏資料，更離譜的是，若發現有不利黃國昌的言論，黃的網路禁衛軍還會駭進戶政單位查留言者的個資，進行檢舉、出征及霸凌。

知情人士透露，日前一項檢調人事遭暗網披露，就是這一群人所為。本刊取得黃國昌與駭客的對話截圖，顯示黃除了組狗仔集團偷拍政敵外，還吸收有電腦專長的工程人員扮駭客竊取個資，黃所涉的醜聞風暴持續擴大。

該人士提到，指先前黃國昌踢爆調查局喬人事案，靠一批駭客作義工，無償替他抓取前民進黨祕書長林錫耀在Telegram與時任法務部長蔡清祥、國安會諮詢委員陳俊麟討論司法高層人事案的對話資料，林錫耀當時就懷疑手機遭駭，相關對話截圖後來遭變造，已委由律師提告查明真相。

▲黃國昌與駭客對話內容曝光，他貼出一份某政府機關的名冊檔案請求對方協助，卻未循索資管道，令人匪夷所思。

▲黃國昌與駭客互動頻繁，他再次請求對方協助取得一份檔案。

一名曾加入黃國昌官方後援會的粉絲告訴本刊，黃會以討論弊案為由，讓能力較好的網軍或駭客到民眾黨服務處面談，黃通常會先在白板寫下弊案的關鍵字，要求與會者當場分析，指出揭弊方法、人物跟關鍵因素，有如資格審核評比。

他並舉臉書粉專「鬼針草聯隊」為例，說這個由死忠蔥粉組成的網路社團，每天都會在網路搜尋不利黃國昌的言論，還肉搜原始貼文者個資，替黃出氣。像是最近藝人劉香君老公、台灣資深製作人李能謙被揪出扮演智障小草搞民眾黨，就是被在網路海巡的蔥粉抓包，將資料交給黃國昌助理鄭凱燁，再由黃的駭客集團侵入戶政單位查出李的背景等個資，最後找人將資料交給檢調單位，一條龍作業替黃掃除黑粉。

▲遭黃國昌吸收的吳姓電腦鬼才（圖），近來涉嫌置換央廣首頁，被意外發現他是黃國昌的駭客集團成員之一。

此外，網紅四叉貓近日爆料，黃國昌月砸九十萬元找徵信業者跟監二名時代力量人士，消息一出，讓曾幫黃在網路蒐集資料的人士相當生氣，因為鄭凱燁替黃國昌交代任務，幾乎不提酬勞，行徑跟踢爆藍營立委王鴻薇的律師柯晨晧所言「慣老闆王奶奶不給錢」一模一樣，這也讓很多蔥粉驚覺，黃國昌用揭弊為名無償讓支持者扮駭客、當義工，只是為了拉抬個人聲量。



