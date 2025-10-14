央廣「駭客工程師」背景超驚人！　黃國昌伸手進暗網

▲黃國昌（圖）針對前民進黨祕書長林錫耀在Telegram討論司法人事案，不但要求成立調查委員會，更直言「臭不可聞」，詎料，對話截圖來源竟是黃國昌網軍駭來的。（圖／鏡週刊提供，下同）

知情人士還加碼爆料，指先前黃國昌踢爆調查局喬人事案，靠一批駭客作義工，無償替他抓取前民進黨祕書長林錫耀在Telegram與時任法務部長蔡清祥、國安會諮詢委員陳俊麟討論司法高層人事案的對話資料，當時黃在立院質詢，大聲批評「臭不可聞、太可惡了」，要求成立調查委員會，高檢署也立刻分案調查，詎料，對話截圖竟是由黃的網軍駭來。當時，林錫耀懷疑手機遭駭，對話也被拼湊散布，已提告。

離譜的是，黃的駭客集團將這批對話截圖陸續上傳暗網，再高價兜售，一張圖索費2萬元，等到相關截圖曝光後，黃又利用立院質詢再刷一波聲量，營造成「臭不可聞」的弊案印象，實則是和狗仔集團偷拍出售邊角料如出一轍，駭客產業鏈也全是假揭弊之名行斂財之實。

▲林錫耀今年8月曾指控駭客入侵他的通訊軟體，再截圖拼湊對話、炮製不實資訊，已委請律師提告。

▲針對暗網出現林錫耀討論司法人事案對話，高檢署已分他字案調查。

本刊調查，涉案的央廣吳姓員工年僅三十多歲，大學時期即是資安天才，曾擔任Google、微軟公司工程師、雙B豪車資安顧問，還是第一代研究AI技術的科技先鋒，也是國內少數負責管理知名AI產業官網後台的工程師，過去曾在大專院校授課，擔任資訊課程講師，就連司法機關也因他是電腦高手，時常找他一起合作辦案，今年五月才透過公開招考進入央廣。

但在這波駭入央廣官網的事件曝光前，吳男早就是黃國昌自組的網路禁衛軍一員。知情人士爆料，早在6年前，還是時代力量立委的黃國昌，就透過助理鄭凱燁看上吳的資安長才，且成功吸收他為黃效力。

當時鄭剛因在立法院辦公室咆哮中油國會聯絡人，甚至傳出要求對方罰站十分鐘而聲名大噪，之後，他便以黃國昌助理的身分，利用黃的臉書官方帳號私訊在業界名聲響亮的吳，取得吳的信任後，即以揭弊為名，網羅吳成為黃國昌網路資訊的得力助手。本刊取得吳與鄭凱燁的對話紀綠，證實雙方經常聯絡，爆料內容並非空穴來風。



