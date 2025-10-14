　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

央廣「駭客工程師」背景超驚人！　黃國昌伸手進暗網

黃國昌（圖）針對前民進黨祕書長林錫耀在Telegram討論司法人事案，不但要求成立調查委員會，更直言「臭不可聞」，詎料，對話截圖來源竟是黃國昌網軍駭來的。（鏡報李智為）

▲黃國昌（圖）針對前民進黨祕書長林錫耀在Telegram討論司法人事案，不但要求成立調查委員會，更直言「臭不可聞」，詎料，對話截圖來源竟是黃國昌網軍駭來的。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士還加碼爆料，指先前黃國昌踢爆調查局喬人事案，靠一批駭客作義工，無償替他抓取前民進黨祕書長林錫耀在Telegram與時任法務部長蔡清祥、國安會諮詢委員陳俊麟討論司法高層人事案的對話資料，當時黃在立院質詢，大聲批評「臭不可聞、太可惡了」，要求成立調查委員會，高檢署也立刻分案調查，詎料，對話截圖竟是由黃的網軍駭來。當時，林錫耀懷疑手機遭駭，對話也被拼湊散布，已提告。

離譜的是，黃的駭客集團將這批對話截圖陸續上傳暗網，再高價兜售，一張圖索費2萬元，等到相關截圖曝光後，黃又利用立院質詢再刷一波聲量，營造成「臭不可聞」的弊案印象，實則是和狗仔集團偷拍出售邊角料如出一轍，駭客產業鏈也全是假揭弊之名行斂財之實。

林錫耀今年8月曾指控駭客入侵他的通訊軟體，再截圖拼湊對話、炮製不實資訊，已委請律師提告。

▲林錫耀今年8月曾指控駭客入侵他的通訊軟體，再截圖拼湊對話、炮製不實資訊，已委請律師提告。

針對暗網出現林錫耀討論司法人事案對話，高檢署已分他字案調查。（翻攝畫面）

▲針對暗網出現林錫耀討論司法人事案對話，高檢署已分他字案調查。

本刊調查，涉案的央廣吳姓員工年僅三十多歲，大學時期即是資安天才，曾擔任Google、微軟公司工程師、雙B豪車資安顧問，還是第一代研究AI技術的科技先鋒，也是國內少數負責管理知名AI產業官網後台的工程師，過去曾在大專院校授課，擔任資訊課程講師，就連司法機關也因他是電腦高手，時常找他一起合作辦案，今年五月才透過公開招考進入央廣。

但在這波駭入央廣官網的事件曝光前，吳男早就是黃國昌自組的網路禁衛軍一員。知情人士爆料，早在6年前，還是時代力量立委的黃國昌，就透過助理鄭凱燁看上吳的資安長才，且成功吸收他為黃效力。

當時鄭剛因在立法院辦公室咆哮中油國會聯絡人，甚至傳出要求對方罰站十分鐘而聲名大噪，之後，他便以黃國昌助理的身分，利用黃的臉書官方帳號私訊在業界名聲響亮的吳，取得吳的信任後，即以揭弊為名，網羅吳成為黃國昌網路資訊的得力助手。本刊取得吳與鄭凱燁的對話紀綠，證實雙方經常聯絡，爆料內容並非空穴來風。


更多鏡週刊報導
黃國昌操弄駭客3／靠骯髒手段打造揭弊人設　黃國昌一招吃定科技宅男當工具人
黃國昌操弄駭客4／利用網軍肉搜三立記者　蔥粉禁衛軍霸凌套路曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超激勵！　啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機
首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐
台積電ADR暴漲近8％！　美股大反攻飆紅587點　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

央廣「駭客工程師」背景超驚人！　黃國昌伸手進暗網

街口胡亦嘉開庭對女檢比中指　道歉曝原因！再喊比100次都不夠

央廣被掛五星旗「涉案工程師」　竟是黃國昌駭客團成員

官網遭駭換上五星旗　央廣喊告！涉案工程師遭停職

台中直直撞！　註銷牌車文心路逃逸撞5人車

吸金22億威脅國安落跑　三聯集團負責人高調發文

保護令沒用！　丈夫羞辱「拿錢不給碰」：洞黃金做的嗎

宜蘭養鴨中心命案！警衛「徒手關400kg鐵門」遭壓死　判國賠80萬

快訊／台南歸仁四樓RC建築頂樓佛堂燃燒　南消人車火速撲滅

長榮空姐猝逝爆內控疏失！工會轟「違法大戶」：請病假還要被懲罰

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

川普：戰爭結束了！抵達以色列受到「英雄式歡迎」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

央廣「駭客工程師」背景超驚人！　黃國昌伸手進暗網

街口胡亦嘉開庭對女檢比中指　道歉曝原因！再喊比100次都不夠

央廣被掛五星旗「涉案工程師」　竟是黃國昌駭客團成員

官網遭駭換上五星旗　央廣喊告！涉案工程師遭停職

台中直直撞！　註銷牌車文心路逃逸撞5人車

吸金22億威脅國安落跑　三聯集團負責人高調發文

保護令沒用！　丈夫羞辱「拿錢不給碰」：洞黃金做的嗎

宜蘭養鴨中心命案！警衛「徒手關400kg鐵門」遭壓死　判國賠80萬

快訊／台南歸仁四樓RC建築頂樓佛堂燃燒　南消人車火速撲滅

長榮空姐猝逝爆內控疏失！工會轟「違法大戶」：請病假還要被懲罰

影后歸亞蕾悄返台拍戲！　「5.5萬徵醫護助理」懂CPR優先採用

海岬型船運價飆漲是因七成航往中國　美國上市船東恐難逃港口費

專訪／《人生清理員》田調永生難忘！黃冠智目睹「燒炭現場」嚇傻

央廣「駭客工程師」背景超驚人！　黃國昌伸手進暗網

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票…張語芯無所謂

街口胡亦嘉開庭對女檢比中指　道歉曝原因！再喊比100次都不夠

台南關子嶺溫泉美食節5亮點先看！吃天下第一鼎雞湯　看百鬼夜行

「法首位入獄前總統」沙柯吉　傳10／21入獄服刑

央廣被掛五星旗「涉案工程師」　竟是黃國昌駭客團成員

官網遭駭換上五星旗　央廣喊告！涉案工程師遭停職

盜版張韶涵.潘瑋柏合體　唱〈快樂崇拜〉引回憶殺

社會熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

丈夫長期家暴羞辱：洞黃金做的嗎

高中生騎單王擦撞路邊車　留字條苦等車主10天結局曝

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

陸官性醜聞逼「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

吸金22億威脅國安落跑　三聯集團負責人高調發文

警衛徒手關門遭鐵門壓死！判國賠80萬

何博文論文抄襲　挨告違反《著作權法》不起訴

長榮空姐抱病上班猝逝！勞檢處初步調查結果出爐

長榮空姐猝逝！工會怒揭「請假恐被懲罰」

即／新北男墜樓碎骨陳屍路中　人車封鎖線旁驚悚閃避

更多熱門

相關新聞

央廣被掛五星旗「涉案工程師」　竟是黃國昌駭客團成員

央廣被掛五星旗「涉案工程師」　竟是黃國昌駭客團成員

中央廣播電台官網9月11日遭惡意竄改置放中國五星旗，台北地檢署蒐證後懷疑內賊所為，指揮台北市刑警大隊搜索多名員工辦公室與住家，並查扣手機，訊後以妨害電腦等罪將吳嫌等人聲請羈押，法院審理分別裁定以數十萬元交保。不過，吳嫌否認犯行，認為央廣網路後台有重大漏洞，多次示警卻無人理會，為了自清還出示與黃國昌及其辦公室助理的手機對話截圖，表示黃曾找他協助查弊，並說他是「黃國昌的人」。

央廣官網遭駭換上五星旗　涉案工程師遭停職提告

央廣官網遭駭換上五星旗　涉案工程師遭停職提告

黃國昌操弄駭客！　工具人：愛刷存在感的政客

黃國昌操弄駭客！　工具人：愛刷存在感的政客

黃國昌用網軍肉搜三立記者　霸凌套路曝光

黃國昌用網軍肉搜三立記者　霸凌套路曝光

黃國昌爆組「網路駭客」禁衛軍　成員曝光

黃國昌爆組「網路駭客」禁衛軍　成員曝光

關鍵字：

鏡週刊黃國昌央廣

讀者迴響

熱門新聞

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

家寧新片觀看跌破5位數被抓包「私帳自問自答」

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面