黃國昌網軍竊取「三立記者」不公開影片　霸凌套路曝光

▲黃國昌透過駭客取得三立游姓記者不公開的一段拆除違建影片，在直播中質疑該記者與寶和會有所往來。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

不僅如此，黃還會利用這群駭客打擊政敵、大搞網路霸凌。本刊調查，身陷黨狗媒醜聞後，黃的助理上月底即在社團貼出任務圖文，支持者很快就找到三立記者的YouTube頻道私人影片連結，後來黃國昌在直播中點名三立游姓記者，並公開他的社群帳號，聲稱二年前拆除自家建違，懷疑相關畫面是寶和會跟拍蒐證，畫面竟出現在三立記者的私人頻道，點名該記者疑與黑道有關。

話一講完，該名三立記者即遭出征，當事人被迫還原取得影片經過，提到「影片是投訴者提供，我設為不公開僅作存檔」，並對黃究竟如何取得私人影片的不公開連結提出質疑，如今經爆料人士揭密，才總算真相大白，原來影片是黃國昌官方後援會的網路部隊，透過各種「技巧」暗助他取得三立記者暫存的不公開影片。

三立游姓記者曾對此事受訪，他直言自己無辜捲入政治攻防，還原整起風波內幕外也呼籲黃國昌：「請讓政治回歸政治，拿第一線記者開刀，不會顯得更高尚。」他還提到，自己主跑司法新聞，近來常跑京華城案，每一次聽庭都很認真，他甚至秀出在法庭記錄的手寫筆記，強調他絕對對得起做過的每一條新聞。

▲游姓記者（圖）否認與黑幫有往來，強調影片是投訴者提供，設為不公開僅作存檔，不知畫面為何外流。

本刊調查，這起網路霸凌案是黃國昌的一貫手法，只要黃認為遭人抹黑，他豢養的網軍就會代他在社團發任務文，將對方貼上標籤，如日前自稱黃組狗仔的首波受害者、前立委蔡適應，即是黃社團鎖定肉搜的目標，挺黃的網路部隊取得資料後，即透過黃的親信轉交由黃國昌公審，發動霸凌攻勢。

知情人士說，黃國昌旗下人馬的分工明確，走單線聯繫以製造斷點，不論是負責雜務的助理、蒐集情報的網軍或駭客，或是發派任務的核心左右手，黃習慣挑個性內向、偏好深度思考或專注自我內心世界的人，且願意提供義務幫忙，出錯率也低，即便東窗事發，也能完美切割以全身而退。



更多鏡週刊報導

黃國昌操弄駭客／吸收駭客竊個資 黃國昌遭爆組網路禁衛軍剷除異己

黃國昌操弄駭客1／官網被掛五星旗爆案外案 央廣工程師竟是黃國昌吸收駭客